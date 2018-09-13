Her filmiyle olduğu gibi Toronto’da gösterilen Widows’la da övgülere mazhar olan Steve McQueen, sinema izleme deneyimi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

“Sinema toplu bir deneyimdir. İnsannlarla beraber zevki çıkar. Widows’u da bu yüzden çektim. Bazen alkışlanacak, bazen ağlayacak bölümleri var. Sinemanın iyi yönü de bu… Evde kucağında laptop’la izleyerek sinemadan zevk almak mümkün değil”

“Sinemanın insana zevk veren yönü 200, 500 bazen 1000 kişiyle aynı şeyi izlemek. Kolektif bir tepki verebilmek. Eşimle ilk buluşmamızda North by Northwest’e gitmiştik. 20 yıl geçti üzerinden… Ama hem birbirimizin, hem de beraber izlediğimiz insanların tepkilerini unutmam mümkün değil”