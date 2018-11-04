Kariyerine kısa filmlerle başlayan, daha sonra ilk bağımsız filmi Hunger‘la herkesin dikkatini çeken, verdiği uzun arayı ikinci bağımsız filmi Shame‘le noktaladıktan kısa bir süre sonra 12 Years A Slave filmiyle Oscar kazanan yetenekli senarist-yönetmen Steve McQueen bu yıl aksiyon filmi Widows‘la dönecek. Aynı adlı diziden uyarlanan bu film yönetmenin ilk aksiyon filmi oldu. Widows‘un vizyonuna 11 gün kala yönetmen yeni projesini açıkladı. McQueen kariyerinin ilk müzikal filmini çekmek istiyor.

“Müzikal film çekmek istiyorum. Kendimi mutlu etmek istiyorum. Şu anda dünya karanlık ve ağır, bununla ilgili ‘ama’, ‘belki’, ‘eğer ki’ yok. Fazlasıyla emniyetsiz, fazlasıyla belirsiz bir dünya. Hepimizi mutlu edecek bir film yapmam lazım,” diyor McQueen. Ki dünyanın gidişatı ve gelecek konusunda yönetmenle hemfikiriz. Ne yazık ki McQueen müzikal projesinin ayrıntılarını açıklamadı. Sıradaki filminin bu isimsiz müzikal film olup olmayacağı belli değil. McQueen henüz sıradaki projesini duyurmadı.