Tupac Shakur’un bu yıl zaten “All Eyez On Me” isimli biofilmi gösterime girecekti. Ancak gelen ikinci haber herkesi heyecanlandıracak cinsten.

Silahlı saldırı sonucu müziğe ve genel olarak insanlığa verebileceği pek çok şey varken hayatını kaybeden Tupac Shakur’un hayatı günümüzün en iyi yönetmenlerinden Steve McQueen tarafından bir belgeselle anlatılacak.

Hunger, Shame, ve 12 Years A Slave ile üst üste başarılı filmlere imza atan Steve McQueen’e bu filmde Shakur’un teyzesi Gloria Cox yardımcı olacak. Tupac’ın annesi Afeni Shakur, oğlu hakkında bir belgesel yapmayı çok istemiş ancak hayatını kaybetmesiyle görevi kardeşine devredilmişti.

Gloria Cox yaptığı açıklamada “Kardeşim Afeni bana hep ‘Bu işi Tupac’ı savunmak için değil, onun mümkün olan en açık ve dolu şekilde anlatmak için yapmalıyız’ diyordu. En sonunda fırsat ve iyi bir yönetmen bulduk.” sözleriyle sevincini anlattı.