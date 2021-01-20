Peaky Blinders, altıncı sezon çekimlerine bu hafta başlarken dizinin yaratıcısı Steven Knight haberleri doğruladı:

“Haberler doğru. Peaky Blinders, altıncı sezonuyla TV’ye veda edecek ve öykünün sonu bir sinema filmiyle bağlanacak. Hikaye, başka bir sanat biçiminde hayat bulacak”

“Covid-19, planlarımızı değiştirdi. En baştan beri diziyi bir filmle bitirmek istiyordum. Ancak 6 değil, 7 sezon olarak hayal etmiştik. Bu kadar iyi oyuncuyla dizi çekince, onların takvimine bir yıl daha eklemeniz zor oluyor. Pandemi araya girmeseydi, şu anda altıncı sezonu bitirmiş ve yedinci sezon çekimlerine başlamıştık”

“Altıncı ve son sezonun öyküsünü beşinci sezondan zaten biliyorsunuz. Faşizmin ayak sesleri çok daha güçlü duyulacak.”