2011 tarihli Contagion, 2020 yılında yaşadığımız ve etkilerini sürdüren Covid-19 pandemisini 10 yıl önce anlatmış gibiydi. Bu kadar etkili bir film çeken bir yönetmene haliyle devam filmi ile ilgili de çok soru geliyor.

Soderbergh, bu sorulara “Belki” yanıtını veriyor. Usta yönetmen, Contagion’ın senaristi Scott Z. Burns ile yeni bir pandemi filmi üzerinde çalıştığını ama bunun ilk filmin tam olarak devamı sayılmayabileceğini açıkladı.

“Düz bir devam filmi olmayacak ama bir anlamda da öykü devam edecek. Bir gerilim filmi olmayacağını, daha felsefi yönden bakacağımızı söyleyebilirim. Farklı bir alt metni olacak.”

Soderbergh iki film üzerinde daha çalıştığını, pandeminin etkisi bahar aylarında zayıfladığı takdirde çekimlere başlamak istediğini belirtti.