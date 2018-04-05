Steven Soderbergh ara vermeden üretmeye, hızıyla şaşırtmaya devam ediyor. Usta yönetmen son sekiz ayda Logan Lucky ve Unsane filmlerini vizyona çıkardı, Mosaic mini dizisini yayınlattı. Bu projeler sırayla seyircilerle buluşurken yönetmen de yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. İlk projesi, The Knick dizisinden Andre Holland’ın başrolünü üstlendiği, ilk kurgusu üç buçuk saat süren High Flying Bird filmi. Soderbergh bu filmin çekimlerini bir aydan kısa sürede tamamlamış. Post prodüksiyonu da bitme arifesinde olduğu için tahminen bu yıl bu filmini de vizyona çıkarır. Filmin iPhone’la çekildiğini, Holland’a Zazie Beetz’le Kyle MacLachlan’ın eşlik ettiklerini belirteyim. Film bir basketbol oyuncusuyla menajerinin NBA’de bir fırsat yakalamalarını konu alıyor.

The Playlist’in haberine göre Soderbergh şu sıralar senarist Lem Dobbs‘la birlikte yeni bir dizi hazırlıyor. Adı açıklanmayan dizi altı bölümden oluşacak. Dobbs’la Soderbergh daha önce Kafka, The Limey ve Haywire filmlerinde çalışmışlardı. Ne yazık ki dizinin ayrıntıları henüz açıklanmamış. Dizinin konusu, kanalı, çekim ve yayın tarihleriyle kadrosu henüz duyurulmadı. Ama Soderbergh yeni filmini tamamlamak üzere olduğu için çok geçmeden dizisini çekmeye başlayabilir.