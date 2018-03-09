Usta yönetmen Steven Spielberg bu ay karşımıza pahalı bilimkurgu filmi Ready Player One‘la çıkacak. Bu filmi gösterime hazır hale getiren Spielberg sıradaki projelerini netleştirmeye çalışıyor. Yönetmenle ilgili son haberimizde sıradaki projelerinin Indiana Jones 5 ve West Side Story yeniden çevrimi olacağını belirtmiştik. Bu durum değişebilir. Variety’nin haberine göre Spielberg bu aralar ekibiyle gizli bir şekilde buluşup çekebileceği projeleri değerlendirmiş. Bu projelerden müzisyen Leonard Bernstein‘ın biofilmi öne çıkmış. 14 Ekim 1990’da 72 yaşında vefat eden Bernstein, West Side Story ve On the Waterfront filminin müziklerini bestelemişti. Hemen belirtelim ki bu biofilmin çekilip çekilmeyeceği netleşmedi.

Spielberg’le ilgili kesinleşen şeyler şunlar: Yönetmen bu yılı sıradaki iki filmin ön hazırlıklarıyla geçirecek. 2019’daysa Harrison Ford’un başrolünde Indiana Jones 5‘in çekimlerine başlayacak. Bu filmi tamamladıktan sonra sıradaki filmini çekecek. Indy 5‘ten sonraki filmi West Side Story de olabilir, Bernstein biofilmi de, bambaşka bir film de. Henüz Indy sonrası filmi netleşmemiş.