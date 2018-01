Arka arkaya Ready Player One ve The Post‘u çeken Steven Spielberg’in projeleri açıklandı. Birkaç yıl önce projeleri arasına dahil ettiği Indiana Jones 5 yönetmenin sıradaki filmi olabilir. Bu kez George Lucas olmadan David Koepp tarafından kaleme alınan Indiana Jones 5 10 Temmuz 2020‘de vizyona girecek. Harrison Ford bir kez daha başrolü üstlenecek. Önceki filmde Indy’nin oğlu Mutt rolünü üstlenen Shia LaBeouf bu filmde rol almayacak (aktör bir yıl önce Spielberg’i kıyasıya eleştirmiş, ardından da özür dilemişti).

Gelelim West Side Story‘e. Spielberg’in hayallerinden birisi 1961 yapımı müzikal film West Side Story‘nin yeniden çevrimini yönetmekmiş. Yıllar önce yeniden çevrimin haklarını satın almış ama başka projeler nedeniyle çekimlere başlayamamış. Filmin senaryosunu Lincoln‘ın senaristi Tony Kushner kaleme alıyor. Spielberg bu iki filmi çekecek, ama öncesinde yönetmenin başka bir film çekebileceğini de belirtmiş Deadline sitesi. Spielberg 2017 başında The Kidnapping of Edgardo Mortara filmini çekmeye hazırlanırken The Post‘un senaryosunu okuduğunda bu filmi rafa kaldırıp The Post‘un çekimlerine başlamıştı hemen. Gene çok beğendiği bir senaryoya denk gelirse hızla o senaryoyu filmleştirebilir Indiana Jones 5‘ten evvel.