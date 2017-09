Joe Cornish şu sıralar fantastik bir film hazırlıyor. The Kid Who Would Be King adını verdiği filminin başrolünü Andy Serkis’in oğlu Louis Serkis’e teslim ettikten birkaç ay sonra bugün diğer oyuncuları da belirlemeye başladı. Cornish filmde rol almaları için usta aktör Patrick Stewart ve Mission: Impossible 6‘te rol alan aktris Rebecca Ferguson’la görüşüyor şu sıralar. Angus Imrie, Dean Chaumoo, Rhianna Dorris ve The Dark Tower‘dan Tom Taylor’ın da filmde rol alacakları kesinleşti.

Serkis filmin merkezindeki Alex’i (Kral Arthur’un gençliği -yönetmen karakterin adını değiştirmiş), Taylor onun dostu Lance’ı (tam adıyla Lancelot) oynayacaklar. Imrie ile Stewart, Merlin’in gençliğiyle yaşlılığına hayat verecekler. Ferguson ise filmin kötüsü Morgana’yı; Denise Gough, Alex’in annesini oynayacaklar. Evet, adlardan da anlaşılacağı üzere The Kid Who Would Be King, Kral Arthur efsanesine odaklanacak. Bir grup gencin Morgana’yla mücadelesi anlatılacak.