1973 yılında Stockholm’de bir banka soyulmak istenir ama soygun başarılı olamaz ve polis bankanın etrafını sarar. Bunun üzerine soyguncular bankanın çalışanlarını rehin alırlar. Birkaç gün sonra polis bankaya operasyon düzenleyip soyguncuları tutuklar ama ilginç bir şey olur. Rehineler, soygunculardan şikayetçi olmazlar. Bu durum, yani kaçırılanla kaçıran arasında bir sevginin ortaya çıkmasına, bu olaydan sonra Stockholm Sendromu olarak adlanır. Robert Budreau, Stockholm adını verdiği yeni filminde işte bu psikolojik fenomene odaklanacak. Filmin başrollerini Ethan Hawke’la Noomi Rapace üstlenecekler. Film, Daniel Lan’ın kaleme aldığı The Bank Drama adlı makaleden uyarlanacak.