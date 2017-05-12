Storm Boy: Geoffrey Rush’tan Aile Sıcaklığı

Avustralyalı aktör ülkenin en çok seviler aile filminin yeniden çevriminde oynayacak.
yazar: 12 Mayıs 2017

Günümüzün en iyi oyuncularından Geoffrey Rush ve son olarak Suicide Squad’da izlediğimiz Jai Courtney aile filmi Storm Boy’da oynayacaklar.

1964 yılında avustralyalı yazar Colin Thiele tarafından yayınlanan roman, ilk olarak 1976’da filme alınmıştı.

Film, gençliğinde yaşadıklarını flashback’lerle torununa anlatan bir büyükbabayı merkezine alıyor. Geoffrey Rush, büyükbabayı oynarken, gençliğini de Jai Courtney canlandıracak.

Filmin yönetmenliğini Shawn Sheet yaparken senaryo Justin Monjo’nun elinden çıktı.

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yazar: Can Rende - May 12, 2017

yazar: bakınız - May 12, 2017

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