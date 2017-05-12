Çekimlerinin bir kısmı ülkemizde, diğer kısımları ise Avustralya’da gerçekleştirilen The Water Diviner’dan ilk görüntüler (kamera arkasından ve filmden görüntüler) yayınlandı. Avustralyalı bir babanın Gelibolu’da savaşmış oğullarını savaş bittikten sonra...