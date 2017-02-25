Martin Scorsese’nin son filmi Silence ABD gişelerinde 7 milyon dolarlık hasılatla batınca Paramount, Scorsese’nin sıradaki filmi The Irishman‘den vazgeçmiş, 15 milyon dolara satın aldığı ABD haklarını satışa çıkarmıştı. Tabii filmin bütçesinin 100 milyon doları aşması da stüdyonun filmden vazgeçme nedenleri arasında yer alıyor. Stüdyo filmden çekilince Scorsese hemen Netflix’le anlaşmıştı. Haberlere göre Netflix filmin ulusal (ABD) ve uluslararası haklarını satın aldı. Ama geçen yıl Cannes Film Festivali’nde filmin uluslararası hakları STX şirketine 50 milyon dolar karşılığında satılmıştı. STX bu yüzden The Irishman için mahkemeye başvurdu. STX mahkemeye başvurmadan önce Pavlovich şirketiyle Silence‘ın yapım şirketlerinden Fabrica de Cine, Netflix’le uluslararası dağıtım hakları için anlaşmaya çalışıyorlardı.

The Irishman‘in İtalya dağıtım haklarını satın alan Stefano Massenzi, “Bu durum bana bir apartman dairesi satıp daha sonra buraya başka birisinin taşındığını söylemekten farksız,” diyor. Hakların Netflix’e satılmasıyla Massenzi de mağdur olmuş, zira Netflix bu filmin İtalya haklarını da aldı. STX’le filmi Çin’de dağıtmak için anlaşan Media Asia şirketi de mahkeme sürecini takip edecek. Özetle The Irishman‘de işler şimdilik yolunda gitmiyor. Bakalım mahkeme nasıl sonuçlanacak ve mahkeme süreci filmin çekim tarihini etkileyecek mi.