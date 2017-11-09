İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Atlas sinemasında Oylum Talu’nun sunumuyla gerçekleşen kapanış gecesinde Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması en iyi film ödülü Men Don’t Cry – Erkekler Ağlamaz filmine verildi.

Festival bir hafta boyunca hem akademik toplantılarda, hem de sinema salonlarında yapıldı. Akademik toplantılarda alanlarında uzman onlarca akademisyen, adaleti terör ve darbeleri masaya yatırdı. Akademik toplantılar İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Atlas Sineması’ndaki “Sinemada Şiddet ve Şiddetin Gösterimi” ve Nişantaşı City’s Sineması’ndaki “Sinemada Gerçek ve Gerçeklik” panelleri çok büyük ilgi topladı. Bu sene ilk olarak CapTalks adı verilen panellerle de bütün bir haftaya yayılan etkinlikler düzenlendi. Atlas Sineması’nda ve Nişantaşı City’s Sineması’nda gerçekleşen film gösterimlerinde 30 uzun metraj, 10 kısa metraj ve 1 belgesel olmak üzere tam 41 film gösterildi.

Bu yıl seyirciler tarafından oylama sistemiyle verilen Habertürk seyirci ödülünü Dilek Çolak imzalı Hastabakıcı filmi kazandı. Çekilişe katılan ve kazanan seyirciler ise 2018 yılında düzenlenecek olan Suç ve Ceza Film Festivali’nde tüm filmlere ücretsiz girme hakkı elde etti.

Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması’nda jüri özel ödülü Alper Kızılboğa’nın yönettiği Cumartesi Düşü filmine verildi. Yönetmen ödülünü jüri üyesi Funda Eryiğit’in elinden aldı.

Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması Altın Terazi ödülü’nü İki Parça filmiyle Murat Uğurlu kazandı. Ödülünü yönetmen Faysal Soysal’dan alan Uğurlu’ya para ödülünü NEFFES Yönetim Kurulu Başkanı sayın Kürşat Gemci takdim etti.

Bu sene dördü Türkiye yapımı olan 10 film, uzun metraj film yarışması dalında yarıştı. Yarışmanın jürisi başkan Feride Çiçekoğlu, ve jüri üyeleri Selman Dursun, Demet Evgar, Tarık Tufan ve Barry Ward’den oluşuyordu.

Uzun metraj dalında Jüri özel ödülünü kazanan film Sofya Taksi’nin yönetmeni Stephan Komandarev ödülünü Demet Evgar’ın elinden aldı.

7. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması en iyi film ödülü Men Don’t Cry – Erkekler Ağlamaz filmine verildi. Yönetmen Alen Drljevic ile filmin oyuncusu Izudin Bajrovic ödülü ve para ödülünü TRT adına TV dairesi Başkan Yardımcısı sayın Cemil Yavuz’dan aldı.

Ödül töreni Alen Drljevic’in yönettiği Erkekler Ağlamaz filminin gösterimiyle sona erdi…

ÖDÜLLER

–7. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Men Don’t Cry – Erkekler Ağlamaz / Alen Drljevic

–Uzun Metraj Dalında Jüri özel Ödülünü kazanan film: Sofya Taksi /Stephan Komandarev

–Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması jüri özel ödülü: Alper Kızılboğa / Cumartesi Düşü

–Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması Altın Terazi ödülü: İki Parça / Murat Uğurlu

–Habertürk seyirci ödülü: Hastabakıcı / Dilek Çolak