Call Me By Your Name filmine yaptığı “Mystery of Love” adlı şarkısıyla 2018 yılında En İyi Özgün Şarkı Oscar Ödülü’ne aday gösterilen ünlü indie folk şarkıcısı Sufjan Stevens, Oscar Ödül Töreni’nin kendisinde büyük bir travma yarattığını açıkladı. “Mystery of Love” adlı şarkısını ödül gecesinde St. Vincent ve Moses Sumney ile birlikte sahnede de seslendiren ABDli şarkıcı, Oscar Ödül Töreni’nin ülkesi ABD ile ilgili nefret ettiği her şeyi barındırdığını belirtti.

İngiliz basınına ödül töreniyle ilgili sert ifadelerde bulunan Sufjan Stevens, bir daha böyle bir tecrübe yaşamak istemediğini belirterek, “Hayatımın en travmatik gecelerinden biriydi. Kendimi bir Scientology okulunun yıl sonu mezuniyet balosunda gibi hissettim. Kesinlikle ABD ve popüler kültür ile ilgili nefret ettiğim her şeyi bulabileceğiniz bir geceydi.” ifadelerini kullandı.

En İyi Özgün Şarkı Oscar Ödülü’nü Coco filminin özgün müziklerinden Remember Me adlı şarkısına kaptıran Sufjan Stevens, kendisi için bronz altın karşımı ödülün değersiz olduğunu belirterek, “Plastik bir ödül için durmadan birbirini pohpohlayan insanlar ile aynı odada olmayı hiç istemiyordum. Hayatımın geri kalanında da o kültür ve o dünyayla ilgili hiçbir bağımın olmamasını diliyorum” açıklamasında bulundu.