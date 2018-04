Sadece birkaç ay önce Suicide Squad‘ın aktörleri spor salonunda ikinci film için çalışmalara başladıklarını bir fotoğrafla duyurmuşlardı. WB’nin planı Suicide Squad 2‘yu sonbaharda çektirmekti. Ama bugün gelen haberlere göre WB planını değiştirdi. Suicide Squad 2‘nun çekimleri belirsiz bir tarihe ertelendi. WB, Wonder Woman 2 filminden sonra Margot Robbie‘li Harley Quinn filmini çektirmeyi planlıyor. Filmin yönetmenliği sadece bir bağımsız film çeken Cathy Yan‘a teslim edildi. Senaryoyu Christina Hodson kaleme alıyor. Robbie bu filmden önce Quentin Tarantino’nun Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt’li filmi Once Upon a Time in Hollywood‘ta rol alacak. Aktris çekimleri tamamlar tamamlamaz DC filminin çekimlerine başlanacak (2018’in sonunda ya da 2019 başında).

Film, Quinn dışında Batgirl, Black Canary ve DC’nin diğer kadın karakterlerine de yer verecek. Şu an senaryosu Hodson tarafından kaleme alınan Batgirl filmiyse daha sonra çekilecek. WB’nin planı daha sonra solo filmlerini çektireceği karakterleri Birds of Prey uyarlamasında tanıtmak. WB’nin duyurduğu Gotham City Sirens ve Harley-Joker solo filmleriyle ilgiliyse henüz bir gelişme yok. WB şu sıralar Shazam!‘ı çektiriyor. Mayıs ayında Wonder Woman 2‘nun çekimlerine başlanacak. Bu filmi Robbie’li isimsiz film takip edecek. DC evreni dışındaki Joker filmi de bu yıl çekilecek (başrol Joaquin Phoenix’e teklif edilmişti). Aquaman ise bu aralıkta vizyona girecek.