2016’da vizyona girdiğinde çok kötü eleştiriler alıp yerden yere vurulan Suicide Squad elde ettiği oldukça iyi hasılat sayesinde ilerleyen yıllarda ikinci filmle devam edecek. Fakat Warner Bros. iki yıldır Suicide Squad 2‘ya yönetmen bulamıyor. Hatırlanırsa daha önce Mel Gibson, Ruben Fleischer (kötü Venom‘un yönetmeni), Daniel Espinosa, Jaume Collet-Serra’yla görüşüldü ama hiçbiriyle anlaşılamadı. En sonunda senaristlik ve yönetmenlik Gavin O’Connor‘a teslim edildi ama bugünkü haberlere göre O’Connor bir yıl aradan sonra projeden çekildi. Çekilme nedenleriyse yazdığı senaryonun Birds of Prey‘in neredeyse aynısı olması, WB’nin de önce Birds of Prey‘i çektirmeyi tercih etmesi. O’Connor çekimlerin bir yıl ertelenmesine kızıp projeden çekilmiş.

WB bu kez yönetmenlik ve senaristlik için James Gunn‘la görüşmelere başladığını duyurdu. Marvel’ın sevilen filmlerinden Guardians of the Galaxy serisinin üç filmini yazan (Disney, Guardians 3 senaryosunu kullanmayı düşünüyor) ama son filmi çekemeden eski tweetleri nedeniyle kovulan Gunn’ın sıradaki filmi SS2 olabilir. THR’nin haberine göre senaryoyu yazma konusunda anlaşma tamamlanmak üzere. Gunn senaryoyu yazdıktan sonra WB senaryoyu inceleyecek, beğenirse filmin yönetmenliği de Gunn’a teslim edilebilir. THR’nin haberine göre, Gunn’ın yazacağı SS2 bir devam filmi olmayacak. Muhabirlerin tweetlerine göre ilk filmin oyuncularının filmde yer alıp almayacakları şu aşamada belli değil. Film 2019 sonbaharında çekilebilir.