Sunburned, dünyadaki eşitsizlikleri, mülteci krizlerini bir tatil ve aşk öyküsü üzerinden anlatma iddiasını taşıyan bir film…

Hali vakti yerinde bir ailenin kızı olan Claire, ailesiyle birlikte İspanya’da tatil yaparken, bölgede bulunan mülteci grubundan senegalli Amram ile tanışır ve olaylar gelişir. Başrollerde Sabine Timoteo, Zita Gaier, Gedion Oduor Wekesa, Nicolais Borger var.

Özellikle ilk filmi Wanja ile dünya sinemasında ses getiren Hellsgard’ın filmi Roma’da ilk gösterimini yapacak.