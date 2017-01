Bağımsız filmlerin en önemli festivali olan Sundance Film Festivali ödüllerini dağıtarak sona erdi. Macon Blair’in yönettiği, Melanie Lynskey’li I Don’t Feel at Home in This World Anymore büyük ödülü kazanan film oldu. Netflix bu filmi gelecek ay yayınlayacak.

Amerikan Sineması Bölümü:

Jüri Büyük Ödülü-Belgesel: Dina

Jüri Büyük Ödülü-Drama: I Don’t Feel at Home in This World Anymore

Dünya Sineması Bölümü:

Jüri Büyük Ödülü-Belgesel: Last Men in Aleppo

Jüri Büyük Ödülü-Drama: The Nile Hilton Incident

Seyirci Ödülleri:

Belgesel-Amerika: Chasing Coral

Drama-Amerika: Crown Heights

Belgesel-Dünya Sineması: Joshua: Teenager vs. Superpower

Drama-Dünya Sineması: I Dream in Another Language

NEXT Bölümü Seyirci Ödülü: Gook

Yönetmenlik Ödülleri:

Belgesel-Amerika: Peter Nicks (The Force)

Drama-Amerika: Eliza Hittman (Beach Rats)

Belgesel-Dünya Sineması: Pascale Lamche (Winnie)

Drama-Dünya Sineması: Francis Lee (God’s Own Country)

Senaryo Ödülü:

Drama-Amerika: Matt Spicer ve David Branson Smith (Ingrid Goes West)

Jüri Özel Ödülleri:

Belgesel-Amerika: Step (yönetmenlik), Strong Island (hikâye anlatıcılığı), Unrest (kurgu), Icarus (Orwell ödülü)

Belgesel-Dünya Sineması: Rodrigo Villanueva (Machines) (görüntü yönetmenliği), Motherland, Rumble (mükemmel hikâye anlatıcılığı)

Drama-Dünya Sineması: Axoloti Overkill (görüntü yönetmenliği), Free and Easy, Pop Aye (senaryo)

Drama-Amerika-En iyi görüntü yönetmenliği ödülü: Daniel Landin (The Yellow Birds)

Drama-Özel Ödül/En iyi çıkış performansı (oyuncu): Chante Adams (Roxanne Roxanne)

Drama-Özel Ödül/En iyi çıkış performansı (yönetmen): Maggie Betts (Novitiate)