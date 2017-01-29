Bağımsız filmlerin en önemli festivali olan Sundance Film Festivali ödüllerini dağıtarak sona erdi. Macon Blair’in yönettiği, Melanie Lynskey’li I Don’t Feel at Home in This World Anymore büyük ödülü kazanan film oldu. Netflix bu filmi gelecek ay yayınlayacak.
Amerikan Sineması Bölümü:
Jüri Büyük Ödülü-Belgesel: Dina
Jüri Büyük Ödülü-Drama: I Don’t Feel at Home in This World Anymore
Dünya Sineması Bölümü:
Jüri Büyük Ödülü-Belgesel: Last Men in Aleppo
Jüri Büyük Ödülü-Drama: The Nile Hilton Incident
Seyirci Ödülleri:
Belgesel-Amerika: Chasing Coral
Drama-Amerika: Crown Heights
Belgesel-Dünya Sineması: Joshua: Teenager vs. Superpower
Drama-Dünya Sineması: I Dream in Another Language
NEXT Bölümü Seyirci Ödülü: Gook
Yönetmenlik Ödülleri:
Belgesel-Amerika: Peter Nicks (The Force)
Drama-Amerika: Eliza Hittman (Beach Rats)
Belgesel-Dünya Sineması: Pascale Lamche (Winnie)
Drama-Dünya Sineması: Francis Lee (God’s Own Country)
Senaryo Ödülü:
Drama-Amerika: Matt Spicer ve David Branson Smith (Ingrid Goes West)
Jüri Özel Ödülleri:
Belgesel-Amerika: Step (yönetmenlik), Strong Island (hikâye anlatıcılığı), Unrest (kurgu), Icarus (Orwell ödülü)
Belgesel-Dünya Sineması: Rodrigo Villanueva (Machines) (görüntü yönetmenliği), Motherland, Rumble (mükemmel hikâye anlatıcılığı)
Drama-Dünya Sineması: Axoloti Overkill (görüntü yönetmenliği), Free and Easy, Pop Aye (senaryo)
Drama-Amerika-En iyi görüntü yönetmenliği ödülü: Daniel Landin (The Yellow Birds)
Drama-Özel Ödül/En iyi çıkış performansı (oyuncu): Chante Adams (Roxanne Roxanne)
Drama-Özel Ödül/En iyi çıkış performansı (yönetmen): Maggie Betts (Novitiate)