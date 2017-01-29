Sundance 2017: Ödüller Dağıtıldı

Bir Sundance Film Festivali daha sona erdi...
I Don't Feel at Home in This World Anymore
yazar: 29 Ocak 2017 96 görüntüleme

Bağımsız filmlerin en önemli festivali olan Sundance Film Festivali ödüllerini dağıtarak sona erdi. Macon Blair’in yönettiği, Melanie Lynskey’li I Don’t Feel at Home in This World Anymore büyük ödülü kazanan film oldu. Netflix bu filmi gelecek ay yayınlayacak.

Amerikan Sineması Bölümü:
Jüri Büyük Ödülü-Belgesel: Dina
Jüri Büyük Ödülü-Drama: I Don’t Feel at Home in This World Anymore

Dünya Sineması Bölümü:
Jüri Büyük Ödülü-Belgesel: Last Men in Aleppo
Jüri Büyük Ödülü-Drama: The Nile Hilton Incident

Seyirci Ödülleri:
Belgesel-Amerika: Chasing Coral
Drama-Amerika: Crown Heights
Belgesel-Dünya Sineması: Joshua: Teenager vs. Superpower
Drama-Dünya Sineması: I Dream in Another Language
NEXT Bölümü Seyirci Ödülü: Gook

Yönetmenlik Ödülleri:
Belgesel-Amerika: Peter Nicks (The Force)
Drama-Amerika: Eliza Hittman (Beach Rats)
Belgesel-Dünya Sineması: Pascale Lamche (Winnie)
Drama-Dünya Sineması: Francis Lee (God’s Own Country)

Senaryo Ödülü:
Drama-Amerika: Matt Spicer ve David Branson Smith (Ingrid Goes West)

Jüri Özel Ödülleri:
Belgesel-Amerika: Step (yönetmenlik), Strong Island (hikâye anlatıcılığı), Unrest (kurgu), Icarus (Orwell ödülü)
Belgesel-Dünya Sineması: Rodrigo Villanueva (Machines) (görüntü yönetmenliği), Motherland, Rumble (mükemmel hikâye anlatıcılığı)
Drama-Dünya Sineması: Axoloti Overkill (görüntü yönetmenliği), Free and Easy, Pop Aye (senaryo)

Drama-Amerika-En iyi görüntü yönetmenliği ödülü: Daniel Landin (The Yellow Birds)

Drama-Özel Ödül/En iyi çıkış performansı (oyuncu): Chante Adams (Roxanne Roxanne)
Drama-Özel Ödül/En iyi çıkış performansı (yönetmen): Maggie Betts (Novitiate)

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Rende - Oca 29, 2017
yorum yok

cevap yaz

ilgili

  • seçki

    Sundance 2016: NEXT Bölümü

    Sundance Film Festivali’nin NEXT adlı bölümünde yenilikçi, ileri görüşlü, cesur, sınırsız yaratıcılık içerip dijital teknolojiden yararlanan Amerikan filmlerine yer verilir. Sundance bu bölümde on film gösterecek. Sundance Film Festivali...
  • seçki

    Sundance 2016: Dünya Sineması Bölümü

    Sundance Film Festivali yazılarımızda sıra Dünya Sineması Bölümü’nde. Sundance bu bölümde tam yirmi film gösterecek. Lafı uzatmadan filmlere geçelim. Belgica / Belçika, Fransa, Hollanda (Y: Felix van Groeningen): “Broken...
  • seçki

    Sundance 2016: Amerikan Sineması Bölümü

    Sundance 2016 Rehberi'mizin İkinci Bölümü'nde Amerikan Sineması bölümü var......
  • seçki

    Sundance 2016: Gece Yarısı Bölümü

    21-31 Ocak 2016 tarihleri arasında düzenlenecek ve gene onlarca filme ev sahipliği yapacak olan Sundance Film Festivali'nin programı yavaş yavaş açıklanıyor. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl...