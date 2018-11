Bağımsız sinemanın en büyük destekçilerinden olan Sundance 2019, 24 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Utah eyaletinin Salt Lake şehrinde gerçekleştirilecek. 152 ülkeden 14,259 yapımın başvurduğu Sundance 2019’da gösterilecek 112 film açıklandı.



PRÖMİYERLER

“After the Wedding​​”

Yönetmen: Bart Freundlich

Senaryo: Bart Freundlich

Oyuncular: Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup, Abby Quinn

“Animals​​”

Yönetmen: Sophie Hyde

Senaryo: Emma Jane Unsworth

Oyuncular: Holliday Grainger, Alia Shawkat

“Blinded by the Light”

Yönetmen: Gurinder Chadha

Senaryo: Sarfraz Manzoor, Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges

Oyuncular: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir, Nell Williams, Aaron Phagura

“Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile​​”

Yönetmen: Joe Berlinger

Senaryo: Michael Werwie

Oyuncular: Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons



“I Am Mother​​”

Yönetmen: Grant Sputore

Senaryo: Michael Lloyd Green

Oyuncular: Clara Rugaard, Rose Byrne, Hilary Swank



“Late Night​​”

Yönetmen: Nisha Ganatra

Senaryo: Mindy Kaling

Oyuncular: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Paul Walter Hauser, Reid Scott, Amy Ryan

“Official Secrets​​”

Yönetmen: Gavin Hood

Senaryo: Sara Bernstein, Gregory Bernstein, Gavin Hood

Oyuncular: Keira Knightley, Matt Smith, Ralph Feinnes, Matthew Goode, Rhys Ifans

“Photograph​”​

Yönetmen: Ritesh Batra

Senaryo: Ritesh Batra

Oyuncular: Nawazuddin Siddiqi, Sanya Malhotra

“Relive”

Yönetmen: Jacob Estes

Senaryo: Jacob Estes, Drew Daywalt

Oyuncular: David Oyelowo, Storm Reid, Mykelti Williamson, Alfred Molina, Bryan Tyree Henry

“Sonja – The White Swan​”

Yönetmen: Anne Sewitsky

Senaryo: Mette Marit Bølstad, Andreas Markusson

Oyuncular: Ine Marie Wilmann, Valene Kane, Eldar Skar, Anders Mordal, Pål Sverre Hagen, Aiden McArdle

“The Mustang​​”

Yönetmen: Laure de Clermont-Tonnerre

Senaryo: Laure de Clermont-Tonnerre, Mona Fastvold, Brock Norman Brock

Oyuncular: Matthias Schoenaerts, Connie Britton, Bruce Dern, Jason Mitchell, Gideon Adlon, Josh Stewart

“The Boy Who Harnessed the Wind​”​

Yönetmen: Chiwetel Ejiofor

Senaryo: Chiwetel Ejiofor

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Maxwell Simba, Lily Banda, Noma Dumezweni, Aissa Maiga, Joseph Marcell



“The Report​”​

Yönetmen: Scott Z. Burns

Senaryo: Scott Z. Burns

Oyuncular: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, Ted Levine, Maura Tierney, Michael C. Hall



“The Sunlit Night”

Yönetmen: David Wnendt

Senaryo: Rebecca Dinerstein

Oyuncular: Jenny Slate, Zach Galifianakis, Alex Sharp, Gillian Anderson, Fridjov Sáheim, David Paymer



“The Tomorrow Man​​”

Yönetmen: Noble Jones

Senaryo: Noble Jones

Oyuncular: John Lithgow, Blythe Danner, Derek Cecil, Katie Aselton, Sophie Thatcher, Eve Harlow

“Top End Wedding​​”

Yönetmen: Wayne Blair

Senaryo: Joshua Tyler, Miranda Tapsell

Oyuncular: Miranda Tapsell, Gwilym Lee, Kerry Fox, Huw Higginson, Ursula Yovich, Shari Sebbens

“Troupe Zero​​”

Yönetmen: Bert & Bertie

Senaryo: Lucy Alibar

Oyuncular: Viola Davis, McKenna Grace, Jim Gaffigan, Mike Epps, Charlie Shotwell, Allison Janney

“Velvet Buzzsaw​”​

Yönetmen: Dan Gilroy

Senaryo: Dan Gilroy

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, Zawe Ashton, Tom Sturridge, Natalia Dyer



BELGESEL PRÖMİYERLERİ

“Ask Dr. Ruth​​”

Yönetmen: Ryan White

“Halston​​”

Yönetmen: Frédéric Tcheng

Love, Antosha​​

Yönetmen: Garret Price

“Marianne & Leonard: Words of Love​​”

Yönetmen: Nick Broomfield

“MERATA: How Mum Decolonised The Screen​”​

Yönetmen: Heperi MIta

“Miles Davis: Birth of the Cool​”

Yönetmen: Stanley Nelson

“Raise Hell: The Life & Times of Molly Ivins​​”

Yönetmen: Janice Engel

“The Great Hack​”​

Yönetmen: Karim Amer, Jehane Noujaim

“The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley​​”

Yönetmen: Alex Gibney

“Toni Morrison: The Pieces I Am​​”

Yönetmen: Timothy Greenfield-Sanders

“Untouchable​”​

Yönetmen: Ursula Macfarlane

“Words from a Bear”

Yönetmen: Jeffrey Palmer

YARIŞMA BÖLÜMÜ(ABD DRAMALARI)

“Before You Know It”

Yönetmen: Hannah Pearl

Senaryo: Hannah Pearl Utt, Jen Tullock

Oyuncular: Hannah Pearl Utt, Jen Tullock, Judith Light, Mandy Patinkin, Mike Colter, Alec Baldwin

“Big Time Adolescence​”​

Yönetmen: Jason Orley

Senaryo: Jason Orley

Oyuncular: Pete Davidson, Griffin Gluck, Jon Cryer, Sydney Sweeney, Emily Arlook, Colson Baker

“Brittany Runs A Marathon​​”

Yönetmen: Paul Downs

Senaryo: Paul Downs

Oyuncular: Jillian Bell, Michaela Watkins, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Micah Stock, Alice Lee

“Clemency​​”​

Yönetmen: Chinonye Chukwu

Senaryo: Chinonye Chukwu

Oyuncular: Alfre Woodard, Aldis Hodge, Richard Schiff, Wendell Pierce, Richard Gunn, Danielle Brooks

“The Farewell​​”

Yönetmen: Lulu Wang

Senaryo: Lulu Wang

Oyuncular: Awkwafina, Tzi Ma, Diana Lin, Zhao Shuzhen, Lu Hong, Jiang Yongbo

“Hala​​”

Yönetmen: Minhal Baig

Senaryo: Minhal Baig

Oyuncular: Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi, Azad Khan, Anna Chlumsky

“Honey Boy​”​

Yönetmen: Alma Har’el

Senaryo: Shia LaBeouf

Oyuncular: Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe



“Imaginary Order​”

Yönetmen: Debra Eisenstadt

Senaryo: Debra Eisenstadt

Oyuncular: Wendi McLendon-Covey, Christine Woods, Max Burkholder, Steve Little, Catherine Curtin, Kate Alberts

“The Last Black Man in San Francisco​​”

Yönetmen: Joe Talbot

Senaryo: Joe Talbot, Rob Richert

Oyuncular: Jimmie Fails, Jonathan Majors, Rob Morgan, Tichina Arnold, Danny Glover

“Luce​”

Yönetmen: Julius Onah

Senaryo: JC Lee, Julius Onah

Oyuncular: Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison Jr., Tim Roth, Norbert Leo Butz

“Ms. Purple​​”

Yönetmen: Justin Chon

Senaryo: Justin Chon, Chris Dinh

Oyuncular: Tiffany Chu, Teddy Lee, Octavio Pizano, James Kang

“Native Son​​”

Yönetmen: Rashid Johnson

Senaryo: Suzan-Lori Parks

Oyuncular: Ashton Sanders, Margaret Qualley, Nick Robinson, KiKi Layne, Bill Camp, Sanaa Lathan



“Share​​”

Yönetmen: Pippa Bianco

Senaryo: Pippa Bianco

Oyuncular: Rhianne Barreto, Charlie Plummer, Poorna Jagannathan, J.C. MacKenzie, Nick Galitzine, Lovie Simone

“The Sound of Silence​​”

Yönetmen: Michael Tyburski

Senaryo: Ben Nabors, Michael Tyburski

Oyuncular: Peter Sarsgaard, Rashida Jones, Tony Revolori, Austin Pendleton



“Them That Follow​​”

Yönetmen: Britt Poulton, Dan Madison Savage

Senaryo: Britt Poulton, Dan Madison Savage

Oyuncular: Olivia Colman, Kaitlyn Dever, Alice Englert, Jim Gaffigan, Walton Goggins, Thomas Mann

“To the Stars​”

Yönetmen: Martha Stephens

Senaryo: Shannon Bradley-Colleary

Oyuncular: Kara Hayward, Liana Liberato, Jordana Spiro, Shea Whigham, Malin Akerman, Tony Hale

YARIŞMA BÖLÜMÜ(ABD BELGESELLERİ)

“Always in Season”

Yönetmen: Jacqueline Olive

“American Factory​”

Yönetmen: Steven Bognar, Julia Reichert

“APOLLO 11​”​

Yönetmen: Todd Douglas Miller

“Bedlam​​”

Yönetmen: Kenneth Paul Rosenberg

“David Crosby: Remember My Name​​”

Yönetmen: A.J. Eaton

“Hail Satan​​”

Yönetmen: Penny Lane

“Jawline”

Yönetmen: Liza Mandelup

“Knock Down the House​​”

Yönetmen: Rachel Lears



“Midnight Family​​”

Yönetmen: Luke Lorentzen

“Mike Wallace Is Here​”

Yönetmen: Avi Belkin

“Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements​”​

Yönetmen: Irene Taylor Brodsky

“One Child Nation​​”

Yönetmen: Nanfu Wang, Jialing Zhang

“Pahokee​​”

Yönetmen: Ivete Lucas, Patrick Bresnan

“TIGERLAND”

Yönetmen: Ross Kauffman

İsimsiz The Amazing Johnathan Belgeseli​​

Yönetmen: Ben Berman

“Where’s My Roy Cohn?​”

Yönetmen: Matt Tyrnauer

YARIŞMA BÖLÜMÜ(DÜNYA DRAMALARI)

“Dirty God​”​

Yönetmen: Sacha Polak

Senaryo: Sacha Polak, Susanne Farrell

Oyuncular: Vicky Knight, Katherine Kelly, Eliza Brady-Girard, Rebecca Stone, Bluey Robinson, Dana Marienci



“Divine Love​”

Yönetmen: Gabriel Mascaro

Senaryo: Gabriel Mascaro, Rachel Daisy Ellis, Esdras Bezerra

Oyuncular: Dira Praes, Julio Machado, Emilio de Melo, Teca Pereira, Mariana Nunes, Thalita Carauta

“Dolce Fine Giornata​”

Yönetmen: Jacek Borcuch

Senaryo: Jacek Borcuch, Szczepan Twardoch

Oyuncular: Krystyna Janda, Katarzyna Smutniak, Vincent Riotta, Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Robin Renucci

“Judy & Punch​”​

Yönetmen: Mirrah Foulkes

Senaryo: Mirrah Foulkes

Oyuncular: Mia Wasikowska, Damon Herriman, Tom Budge, Benedict Hardie, Lucy Velik, Terry Norris



“Koko-di Koko-da​”

Yönetmen: Johannes Nyholm

Senaryo: Johannes Nyholm

Oyuncular: Leif Edlund, Ylva Gallon, Peter Belli, Katarina Jacobson

“The Last Tree​​”

Yönetmen: Shola Amoo

Senaryo: Shola Amoo

Oyuncular: Sam Adewunmi, Gbemisola Ikumelo, Tai Golding

“Monos​​”

Yönetmen: Alejandro Landes

Senaryo: Alejandro Landes, Alexis Dos Santos

Oyuncular: Julianne Nicholson, Moisés Arias, Sofia Buenaventura, Deibi Rueda, Karen Quintero, Laura Castrillón

“Queen of Hearts​​”

Yönetmen: May el-Toukhy

Senaryo: Maren Louise Käehne, May el-Toukhy

Oyuncular: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

“The Sharks​​”

Yönetmen: Lucía Garibaldi

Senaryo: Lucía Garibaldi

Oyuncular: Romina Bentancur, Federico Morosini, Fabián Arenillas, Valeria Lois, Antonella Aquistapache

“The Souvenir​”

Yönetmen: Joanna Hogg

Senaryo: Joanna Hogg

Oyuncular: Honor Swinton Byrne, Tom Burke, Tilda Swinton



“This is not Berlin​​”

Yönetmen: Hari Sama

Senaryo: Rodrigo Ordóñez, Hari Sama, Max Zunino

Oyuncular: Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano, Ximena Romo, Mauro Sánchez Navarro, Klaudia García, Marina de Tavira

“WE ARE LITTLE ZOMBIES​​”

Yönetmen: Makoto Nagahisa

Senaryo: Makoto Nagahisa

Oyuncular: Keita Ninomiya, Satoshi Mizuno, Mondo Okumura, Sena Nakajima

YARIŞMA BÖLÜMÜ(DÜNYA BELGESELLERİ)

“Advocate​​”

Yönetmen Rachel Leah Jones, Philippe ​Bellaïche​

“Cold Case Hammarskjold​​”

Yönetmen Mads Brügger

İsimsiz Brezilya Belgeseli

Yönetmen Petra Costa

“The Disappearance of My Mother​​”

Yönetmen Beniamino Barrese

“Gaza”

Yönetmen Garry Keane, Andrew McConnell

“Honeyland​​”

Yönetmen Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska

“Lapü​​”

Yönetmen Juan Pablo Polanco, César Alejandro Jaimes

“The Magic Life of V​​”

Yönetmen Tonislav Hristov

“Midnight Traveler​”

Yönetmen Hassan Fazili

“Sea of Shadows​”

Yönetmen Richard Ladkani

“Shooting the Mafia​​”

Yönetmen Kim Longinotto

“Stieg Larsson ​​– ​​The Man Who Played With Fire​​”

Yönetmen Henrik Georgsson

NEXT

Sundance Film Festivali’nin NEXT adlı bölümünde, yenilikçi, ileri görüşlü, cesur, sınırsız yaratıcılık içerip dijital teknolojiden yararlanan Amerikan filmlerine yer verilir.

“Adam​​”

Yönetmen: Rhys Ernst

Senaryo: Ariel Schrag

Oyuncular: Nicholas Alexander, India Menuez, Leo Sheng, Chloe Levine, Margaret Qualley

“Give Me Liberty​”

Yönetmen: Kirill Mikhanovsky

Senaryo: Alice Austen, Kirill Mikhanovsky

Oyuncular: Lauren “Lolo” Spencer, Chris Galust, Maksim Stoyanov, Darya Ekamasova

“Light From Light​​”

Yönetmen: Paul Harrill

Senaryo: Paul Harrill

Oyuncular: Marin Ireland, Jim Gaffigan, Josh Wiggins, Atheena Frizzell, David Cale



“Paradise Hills​”

Yönetmen: Alice Waddington

Senaryo: Nacho Vigalondo, Brian DeLeeuw

Oyuncular: Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Eiza González, Milla Jovovich, Jeremy Irvine



“Premature​​”

Yönetmen: Rashaad Ernesto Green

Senaryo: Rashaad Ernesto Green, Zora Howard

Oyuncular: Zora Howard, Joshua Boone, Michelle Wilson, Alexis Marie Wint, Imani Lewis, Tashiana Washington

“Selah and the Spades​”

Yönetmen: Tayarisha Poe

Senaryo: Tayarisha Poe

Oyuncular: Lovie Simone, Celeste O’Connor, Jharrel Jerome, Gina Torres, Jesse Williams

“Sister Aimee​”

Yönetmen: Samantha Buck, Marie Schlingmann

Senaryo: Samantha Buck, Marie Schlingmann

Oyuncular: Anna Margaret Hollyman, Michael Mosley, Andrea Suarez Paz, Julie White, Macon Blair, Amy Hargreaves

“The Death of Dick Long​​”

Yönetmen: Daniel Scheinert

Senaryo: Billy Chew

Oyuncular: Michael Abbott Jr., Virginia Newcomb, Andre Hyland, Sarah Baker, Jess Weixler

“The Infiltrators​​”

Yönetmen: Alex Rivera, Cristina Ibarra

Senaryo: Alex Rivera, Aldo Velasco

Oyuncular: Maynor Alvarado, Manuel Uriza, Chelsea Rendon, Juan Gabriel Pareja, Vik Sahay

“The Wolf Hour​”

Yönetmen: Alistair Banks Griffin

Senaryo: Alistair Banks Griffin

Oyuncular: Naomi Watts, Emory Cohen, Jennifer Ehle, Kelvin Harrison Jr.

MIDNIGHT

Sundance Film Festivali’nin MIDNIGHT adlı bölümünde, korku ve gerilim sinemasının örneklerine yer verilir.

“Greener Grass​​”

Yönetmen: Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe

Senaryo: Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe

Oyuncular: Jocelyn DeBoer, Dawn Luebbe, Beck Bennett, Neil Casey, Mary Holland, D’Arcy Carden

“Little Monsters​”

Yönetmen: Abe Forsythe

Senaryo: Abe Forsythe

Oyuncular: Lupita Nyong’o, Alexander England, Josh Gad



“MEMORY – The Origins of Alien​​”

Yönetmen: Alexandre O. Philippe

Senaryo: Alexandre O. Philippe

Oyuncular:

“Mope​​”

Yönetmen: Lucas Heyne

Senaryo: Lucas Heyne, Zack Newkirk

Oyuncular: Nathan Stewart-Jarrett, Kelly Sry, Brian Huskey, Max Adler, David Arquette, Tonya Cornelisse

“Sweetheart​​”

Yönetmen: JD Dillard

Senaryo: JD Dillard, Alex Theurer, Alex Hyner

Oyuncular: Kiersey Clemons, Emory Cohen, Hanna Mangan Lawrence, Andrew Crawford

“The Hole in the Ground​​”

Yönetmen: Lee Cronin

Senaryo: Lee Cronin, Stephen Shields

Oyuncular: Seána Kerslake, James Cosmo, Kati Outinen, Simone Kirby, Steve Wall, James Quinn Markey

“The Lodge​​”

Yönetmen: Veronika Franz, Severin Fiala

Senaryo: Sergio Casci, Veronika Franz, Severin Fiala

Oyuncular: Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Alicia Silverstone, Richard Armitage

SPOTLIGHT

Sundance Film Festivali’nin SPOTLIGHT bölümünde, bir önceki yılın sevilen filmlerine yer verilir.

“Anthropocene: The Human Epoch”

Yönetmen: Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky,

Senaryo: Jennifer Baichwal

Oyuncular:

“Birds of Passage”

Yönetmen: Cristina Gallego, Ciro Guerra

Senaryo: Maria Camila Arias, Jacques Toulemonde

Oyuncular: Carmina Martinez, Jose Acosta, Natalia Reyes



“Maiden”

Yönetmen: Alex Holmes

Senaryo: Alex Holmes

“The Biggest Little Farm​”

Yönetmen: John Chester

Senaryo: Mark Monroe, John Chester



“The Mountain​”

Yönetmen: Rick Alverson

Senaryo: Rick Alverson, Colm O’Leary, Dustin Defa

Oyuncular: Jeff Goldblum, Tye Sheridan, Udo Kier, Denis Lavant, Hannah Gross

The Nightingale​​”

Yönetmen: Jennifer Kent

Senaryo: Jennifer Kent

Oyuncular: Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr, Damon Herriman, Harry Greenwood, Ewen Leslie

KIDS

Sundance Film Festivali’nin KIDS bölümünde, özellikle genç bağımsız sinema takipçilerine hitap eden filmlere yer verilir.

“Abe​​”

Yönetmen: Fernando Grostein Andrade

Senaryo: Lameece Issaq, Jacob Kader

Oyuncular: Noah Schnapp, Seu Jorge Mário da Silva, Mark Margolis, Dagmara Dominczyk, Arian Moayed, Tom Mardirosian

“The Elephant Queen​​”

Yönetmen: Victoria Stone, Mark Deeble

Senaryo: Mark Deeble

“THE WITCH HUNTERS​​”

Yönetmen: Rasko Miljkovic

Senaryo: Marko Manojlovic, Milos Kreckovic

Oyuncular: Mihajlo Milavic, Silma Mahmuti