Daha önce Sarmaşık filmiyle Sundance Film Festivali’nde yarışan yönetmen Tolga Karaçelik’in yeni filmi Kelebekler festivalin dünya sineması bölümünde en iyi film ödülüne değer görüldü. Amerikan yapımı filmlerdeyse Chloe Moretz’li The Miseducation of Cameron Post en iyi film ödülünü kazandı. Sundance’te dağıtılan tüm ödüller şöyle:

Amerikan Bağımsız Sineması – Dramatik Bölümü:

En İyi Film: The Miseducation of Cameron Post

İzleyici Ödülü: Burden

En İyi Yönetmen: Sara Colangelo (The Kindergarten Teacher)

Waldo Salt Senaryo Ödülü: Christina Choe (Nancy)

İlk Film-Jüri Özel Ödülü: Reinaldo Green (Monsters and Men)

Film Yapımında Mükemmellik-Jüri Özel Ödülü: I Think We’re Alone Now

En İyi Oyuncu-Jüri Özel Ödülü: Benjamin Dickey (Blaze)

Amerikan Bağımsız Sineması – Belgesel Bölümü:

En İyi Belgesel: Kailash

İzleyici Ödülü: The Sentence

Toplumsal Etki-Jüri Özel Ödülü: Crime + Punishment

Yaratıcı Vizyon-Jüri Özel Ödülü: Hale Country This Morning, This Evening

Film Yapımında Mükemmellik-Jüri Özel Ödülü: Minding the Gap

Hikâye Anlatımı-Jüri Özel Ödülü: Three Identical Strangers

Dünya Sineması – Dramatik Bölümü:

En İyi Film: Kelebekler

İzleyici Ödülü: The Guilty

En İyi Yönetmen: İsold Uggadottir (And Breathe Normally)

En İyi Oyuncu: Valeria Bertucelli (The Queen of Fear)

En İyi Senarist: Julio Chavezmontes ve Sebastian Hofmann (Time Share)

En İyi Toplu Performans (Ensemble): Dead Pigs

Dünya Sineması – Belgesel Bölümü:

En İyi Belgesel: Of Fathers and Sons

İzleyici Ödülü: This is Home

En İyi Yönetmen: Sandi Tan (Shirkers)

Jüri Özel Ödülü: Steven Loveridge (Matangi/Maya/M.I.A.)

En İyi Görüntü Yönetmenliği: Maxim Arbugaev ve Peter Indergand (Genesis 2.0)

En İyi Kurgucu: Maxim Pozdorovkin ve Matvey Kulakov (Our New President)

Diğer Ödüller:

NEXT Bölümü İzleyici Ödülü: Search

NEXT Bölümü Yenilikçi Ödülü: Night Comes On ve We the Animals

Alfred P. Sloan Film Ödülü: Search

Sundance Enstitüsü NHK Ödülü: Remi Weekes (His House)

Sundance Enstitüsü/Amazon Studios Yapımcılar Ödülü: Katy Chevingy ve Marilyn Ness (Dark Money) ve Sev Ohanian (Search)

Sundance Open Borders Fellowship: Talal Derki (Of Fathers and Sons) & Chaitanya Tamhane & Tatiana Huezo (Night on Fire)