Çocukluğundan beri sinemada olmasına rağmen kitlelerin dikkatini ancak iki sene önceki “(500) Days of Summer” filmi ile çekebilen genç aktör Joseph Gordon-Levitt ilk uzun metrajlı filmini üç-dört ay önce çekmişti. “Don Jon’s Addiction” adını verdiği filminin senaryosunu yazdı, yapımcılığını ve başrolünü üstlendi. Ona bu filmde Scarlett Johansson ve Julianne Moore eşlik ettiler. Filmde Gordon-Levitt ünlü Don Juan’ın biraz daha bencil versiyonuna hayat verdi. Çapkın ve bencil Don Juan gün geçtikçe kendisini değiştirmeye çalışacak.



“A.C.O.D.” adlı komedi filmi Stu Zicherman’in ilk yönetmenlik denemesi. Zicharman en berbat uyarlamalardan “Elektra”nın ve İngiliz dizisi “Six Degrees”in senaristlerinden. 2000’den beri kariyerini senaristlik ve yapımcılıkla devam ettiren Zicherman senenin başında ilk kez kameranın arkasına geçti ve belirttiğimiz filmi çekti. Jessica Alba, Mary Elizabeth Winstead, Adam Scott, Catherine O’Hara, Richard Jenkins, Amy Poehler gibi epey etkileyici ve geniş bir oyuncu kadrosu ile çalışma şansını elde etti. Film ailesi ile arasını düzeltmeye çalışan bir adamın hikayesini komik bir üslupla anlatmış.

“The Descendants”ın Oscar ödüllü senaristleri Nat Faxon ve Jim Rash beraber yazıp yönettikleri “The Way, Way Back” adlı komedi ile Sundance’e konuk olacaklar. İkili bu filmlerinde sağlam bir kadro ile çalışmışlar. Sıkı durun, saymaya başlıyorum: Steve Carell, Sam Rockwell ve bu kadar. Carell ile Rockwell’i biraraya getiren bu komedide yönetmenler de yardımcı rolde karşımıza çıkacaklar. Film, babasını annesini aldatırken gören bir gencin babasından hesap sormasını ve annesi ile olan ilişkisini rayına oturtmasını konu alıyor.



Sundance dosyamızın 3.bölümünde ilk karesini paylaştığımız “Upstream Color”dan ilk teaser gün itibariyle yayınlandı. “Primer”ın yönetmeni Shane Carruth’un çektiği yedi senedir çekmeye çalıştığı bu film gerilim türünde. Filmle ilgili ayrıntıyı bilgi dosyamızın 3.bölümünde bulabilirsiniz.

1995’ten beri bağımsız filmler çeken, çektiği beş filmden en çok Robert De Niro’lu “Men of Honor” ile tanınan George Tillman Jr. altıncı filmini kotardı. “The Inevitable Defeat of Mister and Pete” adını verdiği filminde Tillman kimseleri olmayan iki çocuğun dostluğunu ve hayatta kalma çabalarını anlatmış.