Son of Saul ile tüm dünyanın ilgisini çeken ve 2015’te alınmadık ödül bırakmayan macar yönetmen Laszlo Nemes’in yeni filmi Sunset’ten ilk görüntüler yayınlandı.

Napszállta (Sunset) ismini taşıyan filmde başroller Juli Jakab ve Vlad Ivanov’un. 1913’te Budapeşte’de geçen film, yetimhanede büyüdükten sonra büyük kente gelen ve hayat mücadelesini sürdüren Irisz Leiter’in öyküsünü anlatıyor. Kısa bir bölüm yayınlanmasına rağmen film yine etkileyici görünüyor. Venedik’te ilk gösterimine yapacak film, yoluna Toronto ile devam edecek.