2017’de Toronto Film Festivali’nde görücüye çıktıktan sonra gösterim şansı bulamayan Super Size Me 2: Holy Chicken!, en sonunda eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Morgan Spurlock, 2004 yılında bir ay sadece fast-food zincirlerinden aldığı hamburgerler ile beslenmiş ve yaşadığı sağlık sorunların Super Size Me ile belgelemişti.

Spurlock yeni filminde bu sefer tavuk endüstrisini hedef almış ve bir restoran açarak yetiştiricilerin ve zincirlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışmıştı. Film, iki yıl dağıtımcı bulamadı. Davalarla karşı karşıya kaldı. Uzun mücadelelerin ardından eylül ayında gösterime gireceği haberi, bir fragman eşliğinde duyuruldu.