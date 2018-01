2018 Oscar Adayları, mükemmel bir supercut’ta bir araya getirilmiş. Michael Stuhlbarg’ın Call Me By Your Name’deki monoloğunun üzerine sadece en iyi film değil, tüm kategorilerden adaylar kullanılarak yapılan montaj, sinema adına çok da kötü bir yılı bırakmadığımızın göstergesi olmuş.