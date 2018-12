The Playlist yazarlarından Ryan Oliver, 2018’in En İyi 25 Filmi sıralamasını bir videoyla yapmış. Sıralama belki tartışılabilir ama 25 filmin tamamının kalitesine hepsini seyretmiş insanlar olarak kefil olabiliriz. Filmlerin tam listesini videonun hemen altında bulabilirsiniz.

1. You Were Never Really Here

2. The Favourite

3. Mandy

4. Foxtrot

5. Burning

6. Suspiria

7. Wildlife

8. Roma

9. Blindspotting

10. Isle of Dogs

11. Hereditary

12. Annihilation

13. If Beale Street Could Talk

14. A Star is Born

15. Black Panther

16. Hold the Dark

17. Widows

18. First Reformed

19. The Hate U Give

20. Shoplifters

21. Cold War

22. Eighth Grade

23. Sorry to Bother You

24. Spider-Man: Into the Spider-Verse

25. Destroyer