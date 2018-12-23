23 Aralık 2018
The Playlist yazarlarından Ryan Oliver, 2018’in En İyi 25 Filmi sıralamasını bir videoyla yapmış. Sıralama belki tartışılabilir ama 25 filmin tamamının kalitesine hepsini seyretmiş insanlar olarak kefil olabiliriz. Filmlerin tam listesini videonun hemen altında bulabilirsiniz.
1. You Were Never Really Here
2. The Favourite
3. Mandy
4. Foxtrot
5. Burning
6. Suspiria
7. Wildlife
8. Roma
9. Blindspotting
10. Isle of Dogs
11. Hereditary
12. Annihilation
13. If Beale Street Could Talk
14. A Star is Born
15. Black Panther
16. Hold the Dark
17. Widows
18. First Reformed
19. The Hate U Give
20. Shoplifters
21. Cold War
22. Eighth Grade
23. Sorry to Bother You
24. Spider-Man: Into the Spider-Verse
25. Destroyer
kategori:bakınıztv