DC’nin bir türlü çekilemeyen, senaryosu sürekli baştan yazdırılan, sorunlu bir prodüksiyonu olan filmi The Flash‘in çekimlerine bu kasımda başlanacağı haberlerinden kısa bir süre sonra yeni bir haber geldi. Yeni...

Evrenlerden evren beğenme noktasına geldik. Artık her stüdyonun bir de değil, birkaç tane evreni mevcut. TV’nin dizi sistemini sinemaya taşıyan Marvel (MCU), Hollywood’u bir güzel değiştirdi. Artık her stüdyo...

A Star Is Born filmi beklenmedik bir başarı elde ediyor. Bradley Cooper‘ın senaristleri arasında yer aldığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği bu yeniden çevrim gittiği her yerden (Toronto, Venedik vs)...