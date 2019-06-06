Warner Bros. bir süredir dijital platformu DC Universe için yetişkinleri de hedefleyen diziler çektiriyor. Bu platform için hazırladığı dizileri genelde olumlu eleştiriler alsa da WB’nin yüzü pek gülmüyor. Nedeniyse platformun abone sayısının beklentilerin altında kalması. Sadece Amerika’da erişime açık olan platform daha birinci yılını doldurmadan tekrar gözden geçirilecek. Gelelim Swamp Thing‘e. James Wan‘ın yapımcılığında Kuzey Carolina’da çekilen dizinin ilk sezonu normalde 13 bölümden oluşurken WB bölüm sayısını 10’a düşürdüğünü açıklamıştı. Bu değişiklikten bir süre sonra dizinin ilk sezonu başladı ama başladıktan sadece 6 gün sonra bugün dizi iptal edildi.

İptal nedeniyse vergilerle alakalı. 80 milyon dolar bütçe ayrılan ilk sezon için çekim mekânı olan Kuzey Carolina eyaletinden 40 milyon dolarlık bir indirim beklenmiş. Fakat çekimler devam ederken ortada doküman hatasının olduğu, vergi indiriminin sadece 14 milyon dolar olduğu ortaya çıkınca WB önce bölüm sayısını 10’a düşürdü, ardından 4. veya 5. bölümü beklemeden, dizi başlar başlamaz iptali duyurdu. Yani iptal nedeni hem sezonun maliyetinin, hem de verginin yüksek olması, daha doğrusu indirim konusunda belgelerde hata yapılması.

Öte yandan WB yukarıda da bahsettiğim üzere platformun geleceği üzerine düşünmeye başlamış. WB şu sıralar Netflix’e rakip olarak bir platform tasarladığı için DC Universe’ü kapatıp kapatmamayı düşünüyor. DC Universe’ün yapımları, WB’nin yeni platformuna uyarsa DC Universe kapatılacak. Ama şimdilik platform yayında, Swamp Thing‘in de kalan bölümleri burada yayınlanacak. Dizinin ilk bölümüne dair yorumların olumlu olduğunu da ekleyeyim.