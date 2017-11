Farklı filmleriyle dikkat çeken Stephan Elliott, Swinging Safari’de Avustralya’nın 70’li yıllarına odaklanıyor.

Yönetmen: The Adventures of Priscilla ve Queen of the Desert’ten tanıdığımız Stephan Elliott…

Oyuncular: Ünlü pembe dizi Neighbors’tan bu yana ilk kez aynı yapımda yer alacak Guy Pearce ve Kylie Minogue’un yanısıra Radha Mitchell, Julian McMahon, Asher Keddie, Jeremy Sims ve Jack Thompson

Konu: 70’lerde Avustralya… Banliyölerde büyüyen bir grup genç ve o yıllarda yaşanan cinsel devrimin etkisinde kalan aileleri… Giyimleri, tarzları ve hayata bakışlarıyla son 100 yılın en ilginç jenerasyonuyla ilgili iyi bir komedi gibi görünüyor.

Gösterim: İngiltere 18 Ocak’ta gösterime girecek. ABD’de Sundance’te yer alması bekleniyor.