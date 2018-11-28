Sylvester Stallone kendisiyle özdeşleşen karakterlerden Rocky Balboa’yı son kez oynadığını ve öykünün artık Creed ile devam edeceğini açıkladı. Stallone, açıklamayı Instagram’da yayınlayarak ve altına bir mesaj da ekleyerek rolüne veda etti.

Stallone “Bu büyük ihtimalle bu benim son rodeom, çünkü daha önce olacağını düşündüğüm oldu ama bunu hiç beklemiyordum. Rocky 2006’da bitti zannediyordum ve bunun için çok mutluydum. Sonra birden bu genç adam ortaya çıktı ve kendini tanıttı ve bütün öykü değişti. Yeni bir jenerasyona geçildi. Yeni sorunlar, yeni maceralar. Ve artık geriye doğru adım atıp çekilirken daha mutlu olamazdım. Çünkü benim hikayem anlatıldı. Artık önümüzde açılan yepyeni bir dünya var, yeni seyircilerle, yeni jenerasyonla… Öyküyü artık sen taşıyacaksın” diyerek Michael B. Jordan’a küçük bir devir teslim töreni yaptı.