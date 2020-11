Suicide Squad filminin devam filmi The Suicide Squad’ın yönetmeni ve senaryo yazarlarından James Gunn, filmin yıldız isimlerle dolu kadrosuna tecrübeli aktör Sylvester Stallone’un da dahil olduğunu açıkladı.

Kişisel Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan James Gunn, “Sylvester Stallone ile çalışmak benim için her zaman keyifli olmuştur ve The Suicide Squad da bu işlerden biriydi. Sylvester Stallone her ne kadar ikonik aktörlüğüyle bilinse de, tahmin edilenden çok daha inanılmaz bir insan olduğunu düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

Sylvester Stallone ise kişisel Instagram hesabından James Gunn’ın açıklamalarına destek vererek, “Böyle harika bir yönetmenle çalışmak yılımı daha da güzelleştirdi. Böylesine yetenekli isimlerin arasında olmak benim için büyük bir şans” açıklamasıyla iddiaları doğrulamış oldu.

2016 yılında David Ayer tarafından çekilen Suicide Squad filminin devam filmi The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy serisinin de yönetmeni olan James Gunn’a teslim edilmişti. Devam filminde, ilk filmden Harley Quinn rolüyle Margot Robbie, Captain Boomerang rolüyle Jai Courtney, Amanda Waller rolüyle Viola Davis 2. filmde de rol alırken, kadroya T.D.K karakteriyle Nathan Fillion, Bloodsport karakteriyle Idris Elba ve Peacemaker’la John Cena da dahil oldu.

Stallone’nin hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı ancak tecrübeli aktörün CGI ile yaratılacak King Shark karakterini seslendirmesi bekleniyor.