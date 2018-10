Yakın zamanda yeni şirketi Balboa Productions‘ı açan aktör/senarist/yönetmen/yapımcı Sylvester Stallone bu şirketten çıkacak projelerini duyurdu. Samaritan‘dan başlayalım. Aktör kariyerinde ilk kez bir süper kahraman filminde rol alacak. Samaritan karanlık, türe taze bir nefes getiren bir film olarak tanımlanıyor. Ne yazık ki bu filmin konusu, senaristleri ve yönetmeni açıklanmadı, aktörün filmdeki rolü hakkında da bilgi yok. Çekimlere 2019’da başlanacak.

Stallone’nin diğer projesiyse Hunter. Aktör, James Huggins‘in kaleme aldığı aynı adlı romanın haklarını 2009’da satın almıştı. O zamanki amacı romanı Rambo filmine dönüştürmekti. Ama aktör şu sıralar Rambo V filminde rol aldığı için bu kitap, Rambo filmine dönüştürülmeyecek. Roman takip etme becerisi epey yüksek olan Nathaniel Hunter’ın yarı insan olan azgın bir canavarı bulup yok etmekle görevlendirilmesini konu alıyor. Stallone’nin şirketi şu sıralar filme senarist arıyor. Stallone bu filmde yapımcılıkla yetinebilir.

Stallone’nin haklarını satın aldığı diğer kitapsa Ghost: My Thirty Years as an FBI Undercover Agent. Michael McGowan ve Ralph Pezzullo‘nun birlikte kaleme aldığı bu anı kitabı, McGowan ve Pezzullo’nun 30 yıllık FBI ajanlığı geçmişlerine ve kimliklerini gizleyerek çözdükleri 50’den fazla davaya odaklanıyor. Balboa Pic şirketi bu filme de senarist arıyor. Şirketin diğer projeleriyse şunlar: Max Adams‘ın kaleme aldığı, özel operasyonları konu alan bir film, Chuck Dixon‘ın kaleme aldığı çizgi-roman Levon’s Trade‘ten uyarlanacak dizi, Charles Sailor‘ın romanı Second Son‘dan uyarlanacak başka bir dizi (senaristi Rob Williams). Stallone hepsinin yapımcılığını üstlenecek, şimdilik sadece Samaritan‘da rol alacak.