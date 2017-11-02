Harvey Weinstein’in tacizleri ve tecavüzleri ortaya çıkınca pek çok kişi gibi Quentin Tarantino da The Weinstein Company’le yollarını ayırdı. Yirmi beş yıldır TWC şirketiyle çalışan Tarantino kariyerinde ilk kez bir stüdyoyla çalışacak. Henüz filmin dağıtımcılığını ve finansmanını üstlenecek stüdyo belli değil. Haberlere göre Netflix’le Amazon, Tarantino’nun 9. filmi için mücadele etmiyorlar. Zira Tarantino filmini vizyona çıkarmak istiyor. Aylar önceki ilk haberde 9. filmin Roman Polanski’nin hamile eşi Sharon Tate’i öldüren Manson ve çetesini anlatacağı belirtilmişti. Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Brad Pitt ve (tabii ki) Samuel L. Jackson’ın filmle adları anılmış, Robbie’nin Tate’i, Pitt’in cinayetleri soruşturan dedektifi oynayabilecekleri belirtilmişti. Ama kadro halen netleşmedi -Jackson bu filmde de oynayacaktır-.

Yeni haberlere göre film 60’larda veya 70’lerin başında Los Angeles’ta geçecek. Charles Manson filmde görünecek ama sahne sayısı, Inglorious Basterds‘ta Adolf Hitler’in sayısı kadar, yani Manson çok az gözükecek. Habere göre bu film, Pulp Fiction‘la karşılaştırılabilecek. Çekimlere 2018 yazında başlanacak. Pitt’in o tarihlerde World War Z 2‘yla meşgul olma ihtimali ve Robbie’nin de Suicide Squad 2‘su bu zaman aralığına denk gelme ihtimali nedeniyle iki oyuncuyu da Tarantino’nun filminde göremeyebiliriz. Öte yandan Leonardo DiCaprio’nun henüz sıradaki filmi netleşmediğinden bu filmde oynama ihtimali var. Ama belirttiğimiz gibi henüz oyuncu kadrosu netleşmedi, DiCaprio için düşünülen rol açıklanmadı.