Quentin Tarantino, çektiği filmler kadar çekmediği / çekemediği filmlerle de isminden söz ettirmiştir hep. Django’nun devamından Casino Royale’e, Luke Cage uyarlamasından kölelik karşıtı John Brown’ın biyografisine kadar onlarca projeye ucundan da olsa bir şekilde bulaşan Tarantino’nun belki de en heyecan verici ‘çekilemeyen’ projesi Vega kardeşlerin hikayesine odaklanan filmdi.

Tarantino isminin ilk defa dikkatleri çektiği Reservoir Dogs‘daki Vic Vega (Mr. Blonde) ve Tarantino isminin artık tüm dünyaya ilan edildiği Pulp Fiction‘daki Vincent Vega karakterlerinin kardeş oldukları varsayılarak, bu iki karakterin Reservoir Dogs ve Pulp Fiction öncesi hayatlarına odaklanması planlanan proje, ilk olarak 2000’li yılların başında konuşulmaya başlanmıştı. New York Magazine dergisinde çıkan haberin ardından Tarantino hayranları oldukça heyecanlanmış, filmle alakalı ayrıntılar da merakla beklenmişti ancak yıllar geçtikçe proje soğudu ve rafta tozlanmaya bırakıldı. Michael Madsen ve John Travolta’yı, halihazırda çokça sevilen karakterlerle, Tarantino rejisi altında karşılıklı olarak izleme hayalinin üzerinden yıllar geçmişti ki Michael Madsen, The Hollywood Reporter’a projeyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Tarantino’nun kendisine bahsettiği hikayenin Amsterdam’da geçeceğini belirten Madsen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Film, ikimizin farklı eyaletlerdeki hapishanelerden serbest bırakılmasıyla başlayacaktı. Daha sonra da Amsterdam’a gidip bir gece kulübü açıyorduk.”

Tarantino’nun birkaç yıl önce konuyu tekrar açtığını ve bu defa farklı bir fikir ortaya attığını söyleyen Madsen, hem Vic hem de Vega’nın ikiz kardeşleri olduğunu ve bu kardeşlerin, ikilinin ölümünün ardından tanıştıkları bir film üzerine konuştuklarını belirttikten sonra sözlerini şu şekilde bitirdi: “Çok karmaşık bir hikayeydi. Ama Quentin bir fikri tartışmaya başladığında onunla birlikte kapılıp gitmek çok kolaydır.”

Her ne kadar The Vega Brothers filmi hiçbir zaman hayata geçmemiş olsa da bu hayalin gerçekleşmesini dört gözle beklemiş ve hatta hala bekleyen birçok sinemasever olsa gerek. Bunlardan biri de Tyler Hopkins. Kanadalı video kurgucusu Hopkins, farklı yapımlardan kesip biçtiği görüntülerle bir The Vega Brothers fragmanı hazırlamış.

Hayran Yapımı Afişler