Quentin Tarantino 9. filminin kadrosu bile netleştirmeden 10. filmini açıklamıştı. Bilindiği üzere Tarantino kariyerini 10. filmle sona erdirecek. Yönetmenin son filmi Star Trek filmi olabilir. Henüz bunun kesinleşmediğini belirtmek gerek. Tarantino geçtiğimiz günlerde serinin yapımcısı JJ Abrams’la görüşmüş, ona Star Trek fikrini açmıştı. Abrams fikri sevmiş, Tarantino’yla birlikte senaristi belirlemek için çalışmalara başlamışlardı. Seçilecek senaristin kaleme alacağı senaryoyu Abrams da, Tarantino da severlerse işte o zaman yönetmen filmi çekecek. Ama Tarantino senaryoyu beğenmezse bu işten vazgeçecek.

Bu arada filmin R reytingiyle, yani 18 yaş sınırlamasıyla vizyona gireceğini belirtelim, ki bu sürpriz değil. Zira Tarantino’nun diğer filmleri de yaş sınırı almıştı. Dönelim senariste. Gelen haberlere göre Mark L. Smith (The Revenant), Lindsey Beer (Godzilla vs. Kong) ve Drew Pearce’den (Iron Man 3) birisi senaryoyu kaleme alacak. Senaristi Tarantino seçecek tabii ki. Bu aralar üçüyle de görüşülüyor. Tarantino’nun Star Trek filminin Star Trek 4‘ü etkileyip etkilemeyeceği açıklanmadı.