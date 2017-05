Dünyada sinema yayıldıkça ve ilerledikce yönetmenler, oyuncular ve sinemanın tüm diğer bileşenleri uluslararası sinemanın bir araya gelebileceği bir festival ihtiyacı hissettiler. İlk adım Venedik’le 1932’de atıldı ancak festival kısa sürede Hitler ve Mussolini’nin oyuncağı haline geldi. İki faşist diktatör işi bizzat gösterilecek filmleri ve ödül verilecek isimleri seçmeye kadar götürdüler. Fransa’nın çağrısını dikkate alan uluslararası sinemacılar 1939 Eylül’ünde Cannes’da bir araya gelmek için sözleştiler. Tarihin İlk Cannes Film Festivali için harekete geçen sinemacılar 1-20 Eylül arasını tarih olarak belirlediler ve ağustos ayının ortalarından itibaren Fransa’nın güneyindeki bu güzel kente gelmeye başladılar. Amerika’dan The Wizard of Oz. Fransa’dan The Nigerian, Polonya’dan The Black Diamond öne çıkan filmlerdi. Sovyetler Birliği’ni temsil eden filmlerden birinin ismi ise çok ironik bir şekilde “Tomorrow, It’s War” yani “Yarın Savaş Başlıyor”du…

1 Eylül 1939’da sabah saatlerinde William Dieterle’nin The Hunchback of Notre Dame’ı gösterildi. Filme girip izleyen sinemaseverler, çıktıklarında Dünya Savaşı’yla karşılaştılar. Hitler ve alman orduları Polonya’ya girmişti. Tarihin İlk Cannes Film Festivali, tek bir film gösterildikten sonra iptal edildi.

İlk denemeden 7 yıl sonra 1946’da geçici fransız hükümeti yine kolları sıvadı. 20 Eylül 1946, şanssız ilk denemeden sonra tarihin ilki olarak kabul edildi. 18 ülkeden filmler festival seçkisi içinde yer aldı. Billy Wilder’ın The Lost Weekend, Roberto Rossellini’nin Open City, René Clement’ın The Battle of the Rails, David Lean’in Brief Encounter filmleri gösterim şansı buldu. İlk yılın onuruna 9 filme ödül dağıtıldı.

Festival, 1948 ve 50 yıllarında maddi zorluklar nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 70. düzenlenecek festival, ilk Altın Palmiye’sini ise 1955’te dağıttı.