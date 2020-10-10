Sinema tarihinin önemli filmlerine imza atmış ancak günümüzde pek hatırlanmayan yıldızlara yer vereceğimiz serimizde ilk konuğumuz Sovyet sinemasının unutulmaz yüzlerinden Tatyana Samoilova…

Yaşamı ve Altyapısı:

Dönemin Leningrad’ında rus bir baba ve musevi asıllı bir annenin kızı olarak, 1934’te hayata merhaba diyen Tatiana, savaşla geçen çocukluk yıllarında kendisini bale ve dans ile avutuyordu. Bu konudaki üstün yeteneği dikkat çekince Stanislavsky ve Nemirovich-Danchenko Dans Okulu’na kabul edildi. Buradaki başarısıyla da Bolşoy’dan teklif aldı ama hayali sinema oyuncusu olmaktı.

Tarihe Geçen Performansları:

Mikhail Kalatozov’un Cannes’da ödül alan tek sovyet filmi olarak tarihe geçen The Cranes Are Flying, Samoilova’nın daha ikinci filmiydi. İkinci Dünya Savaşı’nda bir ailenin öyküsü üzerinden yaşananları anlatan filmde Veronika karakterini izleyenleri büyüleyen bir performansla canlandıran genç yıldız, tüm dünyanın ilgisini çekti. Hollywood’dan bile teklifler aldı.

Samoilova’nın tüm dünyanın dikkatini çektiği diğer büyük bir filmi ise Tolstoy’un klasik romanı Anna Karenina’nın 1967 yılında Aleksandr Zarkhi uyarlanmasıydı. Samoilova, bu filmde de tarihe geçen bir performansa imza attı ancak Cannes’ın 68 Protestoları nedeniyle iptal edilmesi, belki de ödülü kaçırmasına neden oldu.

Özellikleri:

Samoilova olağanüstü yüz hatlarıyla duru bir güzelliğe sahip bir yıldızdı. Bale geçmişinden gelen zerafetiyle o dönem eleştirmenlerin sıkça dile getirdiği gibi perdede bir kuğu gibi hareket ediyordu. Yarattığı havayla “Sovyet Audrey Hepburn” olarak anıldı.

Az sayıda filmde oynadı ve senaryolarını çok iyi seçti. Oynadığı kötü film yoktu. Sinemayı erken bırakması ve 1980’de oyunculuğa veda etmesi hayranlarını üzdü. 2000’li yıllarda yeniden hatırlandı ve özel ödüllerle onurlandırıldı. Ancak 2014 yılında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğinde, ölümü beş parasız ve yalnız karşılamıştı.