İlk senaryosu Sicario‘yla, ardından Hell or High Water‘la adından sıkça söz ettiren, Wind River‘la yönetmenlik koltuğuna oturup bu kez karışık eleştiriler alan aktör-senarist-yönetmen Taylor Sheridan kariyerine Yellowstone adlı diziyle devam edecek. Sheridan bu diziyi henüz yeni kurulan Paramount Network için kaleme alıyor. Dizinin yapımcılığını Wind River‘ın yapımcılarından Harvey Weinstein üstleniyor. On bölümden oluşacak dizinin çekimlerine sonbaharda Sheridan’ın yönetmenliğinde başlanacak. Dizi 2018’de yayınlanacak.

Yellowstone‘un merkezinde toprak sahibi, toprakları sürekli saldırı altında olan Dutton ailesi yer alacak. Dutton ailesi üzerinden ABD’deki arazi kavgalarına, çıkar çatışmalarına, para için içme sularının zehirlenmesine, araziler için işlenen faili meçhul cinayetlere, milyon dolarlık petrol ve kereste şirketlerine, kısacası ABD’nin bugününe odaklanacak dizi.