1990 yılında vizyona giren Teenage Mutant Ninja Turtles filminin yazarı Bobby Herbeck ve yapımcısı Kim Dawson filmin yeniden çevriminin gelebileceğinin sinyalini verdi.

Filmin vizyon tarihinin 30. yılı nedeniyle ABD’de tekrar vizyona giren Teenage Mutant Ninja Turtles’ın gösterimi öncesinde soruları yanıtlayan Herbeck ve Dawson, devam filmi için hayranların yoğun talebi olduğunu ancak kendilerinin bir devam filmi değil yeniden çevrim üzerine çalıştıklarını açıkladı;

“Teenage Mutant Ninja Turtles’ın çok fazla hayranı olduğunu biliyoruz ve özellikle Instagram üzerinden sürekli bir devam filmi ya da yeniden çevrim için yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Bunu biz de çok isteriz ve bir yeniden çevrim için, filmin yönetmeni ve yapımcılarıyla çalışmalara başladık.”

“Teenage Mutant Ninja Turtles 30 yaşında olmasına rağmen hala modern pop kültürün bir parçası ve kaybolacağını da düşünmüyoruz. Filmin yönetmeni Steve Barron ve yapımcılarından Brian Henson ile de filmi bugün çekseydik neler olabileceği üzerine uzun uzun konuştuk. Brian Henson’ın bugünün teknolojisi ve kıyafetlerine ulaşabilse ortaya nasıl bir film çıkacağını bir düşünün. Biz de bunun bilincindeyiz ve filmi bugün bir daha çeksek herkesin çok mutlu olacağına eminiz.”