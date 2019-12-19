Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet uzun süredir her şeyiyle merak edilen, özellikle konusu büyük bir dikkatle gizli tutulan bir filmdi… Bugün sırrın bir bölümünü çözmeye başladık. John David Washington’ın başrolünü oynadığı filmin zaman mevhumu üzerinden ilerlediği setten sızan haberlerde dile getiriliyordu. Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Michael Caine, Dimple Kapadia, Himesh Patel’den oluşan çok güçlü yardımcı oyuncu kadrosu, Washington’ın karakteri etrafında oluşan zaman döngüsünün halkalarını oluşturuyor gibi…

Filmin geri kalanıyla ilgili bilgi parçalarını yeni fragmanlardan alacağız ve 17 Temmuz’da filmin konusuyla ilgili kesin fikirleri elde edeceğiz.