Christopher Nolan’ın filmlerinin büyük bir bölümünde yönetmene has bazı ayrıntılar bulunur. Yönetmenin alamet-i farikası sayabileceğimiz ortak noktalar genelde birden fazladır ve hemen her filminde tekrarlanır. Nolan, hemen her filminde sürdürdüğü bir geleneğini Tenet ile bozdu.

Spoiler uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.

Nolan filmlerinin neredeyse tamamı, başrolü oynayan erkek karakterlerden birinin eşinin öldüğü filmlerdir.

İlk filmi Following’de bu furya başladı,

The Prestige bir değil iki ölüme sahne oldu,

Memento’da Leonard’ın eşinin öldürüldüğünü gördük,

Inception’da filmin sonu ölmüş bir eşin hayaleti/laneti üzerinden bağlandı,

Batman’de Rachel’ın ölümünü izledik.

Interstellar’da da Coop’un eşinin öldüğünü anlayabiliyoruz.

Bazı yayın organları bu durumu Nolan’ın psikolojik durumuna bile bağladılar. Tenet’in en büyük sürprizi ise Elizabeth Debicki’yi oynayan Kat karakterinin filmin sonunda yaşaması oldu. Film boyunca kocası Sator tarafından sık sık öldürülmeye çalışılan karakter Tenet’in sonunda kahramanımızın da sayesinde sağ kalan isimlerden biri oldu.