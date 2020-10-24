Martin Scorsese’nin yapımcılığında bizlere Boardwalk Empire’ı armağan eden Terence Winter’dan Friends of the Family uyarlaması geliyor.

Kendisi de bir polis olan Tommy Dades’in yazdığı kitap, New York’ta uzun süre görev yapmış iki dedektifin kentin güçlü suç örgütlerinden Lucchese ve Gambino ailelerinin emrine girmelerini anlatıyor. Stephen Caracappa ve Louis Eppolito isimli iki polis dedektifi, rüşvet, soygun ve cinayete varan bir dizi suç işlediler. Özellikle Gambino ailesine de kendilerine yönelik yapılacak operasyonları haber veriyorlardı. Şu anda ikisi de müebbet hapis cezalarını cekiyorlar.

Winter bu ilginç hikayeyi bir mini dizi olarak ele alacak.