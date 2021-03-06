Amazon’un Jack Carr romanından uyarlayacağı gerilim dizisi The Terminal List, Riley Keough’un da katılımıyla iyice zengin bir kadroya sahip oldu.

Dizide daha önce Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch ve Jeanne Tripplehorn’un yer alacağı açıklanmıştı. Pratt’in aynı zamanda yapımcı olduğu dizide Antoine Fuqua da yapımcı ve yönetmen olarak yer alacak. Dizinin yaratıcısı ve yazarı ise David DiGilio.

The Terminal List’te James Reece (Pratt) isimli karakteri kötü giden bir görevden sonra hafızasını toparlamaya çalışan bir asker olarak izleyeceğiz. Reece, olanları hatırlamasıyla birlikte kendisinin ve ailesinin sağ kalabilmesi için savaşmak zorunda kalacağını kavrayacak. Keough ise eşinin yanında yer alan ve ailesinin hayatı için mücadele eden Lauren Reece’i oynayacak.