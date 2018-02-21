Deadpool filmiyle ünlenen yönetmen Tim Miller şu sıralar sıradaki filmi Terminator 6‘nın son hazırlıklarıyla meşgul durumda. Oyuncu kadrosu oluşturulan filmin martta çekileceği açıklanmıştı ama bugünkü haberlere göre çekimler mayısa ertelenmiş. İki aylık ertelemenin nedeni oyuncu kadrosunun oluşturulmasının uzun sürmesi. Filmin başrollerini daha önce açıklandığı üzere Arnold Schwarzenegger‘le Linda Hamilton üstlenecekler. Hamilton iki kez oynadığı Sarah Connor rolünü ikinci filmden yıllar sonra üçüncü kez oynayacak. Hamilton’la birlikte James Cameron da ikinci filmden sonra ilk kez seriye döndü. Cameron bir yandan Avatar 2-3‘ün çekimleriyle meşgul olurken bir yandan da Terminator 6‘nın senaryo yazımına dahil oldu.

Serinin yeni filmi, ikinci filmden sonra çekilen tüm filmleri çekilmemiş sayacak ve direkt ikinci filmin devamı olacak. Cameron yeni filmi yazarken yeni Star Wars filmlerini incelediklerini belirtmişti. Star Wars filmlerinde olduğu gibi Terminator‘ın da merkezinde genç bir kadın yer alacak. Filmin merkezindeki kadının adı Dani Ramos. Meksika’da doğan Dani 20’li yaşlarda, bağımsız, genç bir kadın. Sokağa alışkın, zeki, en kötü durumlarda bile umudunu koruyabilen birisi. Film, anlaşılacağı üzere Meksika’da geçecek ama İspanya, Londra ve Budapeşte’de de çekilecek. Çekimler kasıma dek devam edecek. Olur da beklenen hasılat elde edilirse Dani’nin merkezinde yeni filmlerle seri devam edecek. Dani’yi oynayacak aktris henüz belirlenmedi. Film 26 Temmuz 2019‘da vizyona girecek.