2015 yazında gösterime giren Terminator Genisys ABD’den sadece 89 milyon dolar hasılat elde edebilmişti. Filmin ABD dışındaki hasılatı aslında iyiydi. Çin sayesinde 350 milyon dolar, toplamda 440 milyon dolar kazandırmıştı. Aslında fena bir hasılat değil. Serinin dördüncü filmi 371 milyon dolar, üçüncü filmiyse 433 milyon dolar kazandırmıştı. Ama son filmin ABD’de beklenen ilgiyi görmemesi serinin devam filmlerinin iptaline neden oldu. Geçtiğimiz günlerde serinin iki filminin de iptal edildiği açıklandı.

Bu haberi Skydance’ten gelen bir açıklama takip etti. Skydance stüdyosundan David Ellison, Terminator serisinin geleceğinin parlak olduğunu, hayranlarının T2‘den beri bekledikleri kaliteli filmin çekileceğini, bu yıl içinde yeni Terminator filminin açıklanacağını belirtti. Yani Terminator Genisys üçlemesi öldü, ama seriye başka ekiplerle devam edilecek. Geçen yıl yeni filmin yapımcılığını James Cameron’ın üstleneceği, yönetmenliğinse Deadpool‘un yönetmeni Tim Miller’a teklif edildiği açıklanmıştı. Yönetmenlik koltuğunda Miller’ı, yapımcılıktaysa Cameron’ı görüp görmeyeceğimiz bu yıl içinde belli olacak.