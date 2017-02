Terrence Malick altı yıl önce Knight of Cups ve Song to Song filmlerinin çekimlerine başlamıştı. Aynı anda çekilen bu iki filmi izlemek için Malick hayranlarının beş-altı yıl beklemesi gerekti. Çekimler birkaç ay içinde tamamlansa da Malick’in filmleri gösterime hazır hale getirmesi altı yılı buldu. Knight of Cups geçen yıl gösterime girdi. Song to Song ise ABD’de 17 martta vizyona girecek. Malick önceki filminde olduğu gibi bu filmde de ilişkilere odaklanacak ama bu kez bir adamın pek çok kadınla ilişkisinden ziyade iki aşk üçgenine odaklanıyor. Ryan Gosling bir müzisyeni, Rooney Mara sevgilisini, Michael Fassbender şeytani menajerini, Natalie Portman’sa bu menajerin sevgilisini oynadı. Filmin oyuncu kadrosunda Haley Bennett (uyuşturucu müptelası anne rolünde), Cate Blanchett, Boyd Holbrook, Benicio Del Toro, Val Kilmer, Holly Hunter, Berenice Marlohe de yer alıyorlar. Bu oyuncular filmde kısa bir süre görünecekler. Christian Bale’in zaten az olan sahnelerinin kesildiğini de belirtelim.

İki aşk üçgeninin Austin Müzik Festivali’nde kesişmesi, festival devam ederken bu iki aşk üçgenindeki kişilerin birbirlerine ihanetleri ve takıntıları anlatılacak. Atmosfer ve kurgu olarak Malick önceki üç filminin izinden gidiyor. Ama önceki filmi Knight of Cups‘tan farklı olarak bu kez şarkılara daha fazla yer verecek. Zaten filmde Iggy Pop, Florence Welch, Arcade Fire gibi şarkıcılar da görünecekler. Malick’in belgeseli Voyage of Time ve 2. Dünya Savaşı’nda vicdani retçi Franz Jagerstatter’e odaklanan Radegund filmi de bu yıl gösterime girecek, The New World‘ün DVD’si Criterion’dan çıkacak. 2017, Malick’in ve Malick hayranlarının yılı olacak gibi görünüyor.