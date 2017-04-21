Terrence Malick kafasının içinde neler geçtiğini birçok insanın anlamakta zorlandığı bir yönetmen. Malick’in belirli bir filme olan hayranlığına ise o filmin yönetmeni ve oyuncuları bile anlam verememiş. Bahsettiğimiz film Ben Stiller’ın ilginç komedisi Zoolander…

Sinemaya 1978 ile 1998 arasında 20 yıllık bir ara veren, The Thin Red Line’la etkili bir geri dönüş yapan Malick, 2000 yılında gösterime giren Zoolander’a takılıp kalmış. Filmi defalarca izleyen yönetmen, yakın çevresine bu ilginç komediyi öven ilginç konuşmalar yapmış. Bu söylentiye uzun yıllar kimse inanmasa da, Malick bu yıl Oklahoma Film Festivali kendisinden en sevdiği filmlerden bir seçki isteyince Zoolander’ı da 10 başyapıt arasına koyarak bu yöndeki sevgisini onayladı. Malick’in günlük hayatta filmin repliklerinden alıntı yapmayı da çok sevdiği söyleniyor.

Malick’in filmle ilgili bu ilginç takıntısını öğrenen Ben Stiller’ın ise usta yönetmenin doğumgünlerinde Derek gibi giyinerek “mutlu yıllar” mesajları kaydedip Malick’e gönderdiği biliniyor.

Malick’in bu sevgisini duyan sinemaseverler ise esprili videolar üretmekten geri duramamış.