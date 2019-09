Altın Palmiye ödüllü The Tree of Life‘ın ardından To the Wonder, Knight of Cups, Voyage of Time, Song to Song, Together ve A Hidden Life yapımlarını çeken Terrence Malick hızını kesmeye niyetli değil. Usta yönetmen son filminin vizyonuna birkaç ay kalmışken yeni filmi The Last Planet‘in hazırlıklarına başladı, oyuncu kadrosunu duyurdu. Filmin başrolleri Mark Rylance, Reza Göhrig ve A Hidden Life‘ın oyuncularından Matthias Schoenaerts‘e teslim edildi. Bu üç aktöre Joseph Fiennes, Douglas Booth ve Lorenzo Gioielli eşlik edecekler. IMDb’de filmin adının Samarkanda olarak geçtiğini, Ben Kingsley‘nin de kadroda göründüğünü ama aktörün durumunun henüz kesinleşmediğini belirtelim.

Rylance’ın açıklamasına göre aktörü bu filmde Şeytan, Göhrig’i İsa, Schoenaerts’i İsa’nın havarilerinden Peter rollerinde izleyeceğiz. Rylance, Malick’in Şeytan’ın dört farklı versiyonunu yazdığını, aktör bunu öğrendiğinde bu versiyonlardan sadece birisini oynayacağını düşündüğünü söylemiş. Bir değişiklik olmazsa Rylance bu dört versiyonu da (bir versiyonu kadın olabilir) oynayacak. Eski haberleri ve Rylance’ın açıklamasını göz önüne alınca dönem filmi beklentisi içine giriyoruz ama yeni gelişmelere göre film günümüzde geçebilir.

Alfonso Postiglione‘nin Instagram’daki gönderisine göre, Fiennes’ı yönetmen, Postiglione’yi yapımcı, Booth’u senarist ve Gioielli’yi de ikinci yapımcı rollerinde izleyeceğiz. Postiglione başroller Göhrig, Rylance ve Schoenaerts’e değinmemiş. Bu gönderiye göre The Last Planet, İsa’nın yaşamına ve Şeytan’a sinemacılar üzerinden odaklanıyor olabilir. Kesin olan şey şu ki film, İsa zamanında geçse de, geçmese de İsa’nın yaşamını işleyecek. Bu arada filmin görüntü yönetmeni Malick’le sıkça çalışan Jörg Widmer.