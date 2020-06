NBA’in sayılı yıldızlarından Russell Westbrook, 1921 yılındaki ırkçı katliamı “Terror In Tulsa: The Rise And Fall of Black Wall Street” belgeseliyle ekranlara taşıyacak.

ABD tarihindeki en büyük katliamlardan biri olan olayları anlatan belgesel Stanley Nelson tarafından yönetilirken, yapımcılığını Westbrook üstlenecek. Gelecek yıl 100. yılıyla hatırlanacak katliam için geniş bir arşiv taraması yapılmış.

Westbrook “Oklahoma’da 11 yıl geçirmek, eyaletin acı tarihini öğrenmenizi kolaylaştırıyor. Yaklaşık 100 yıl önce yaşanan olayları öğrendiğimde anlatmak istediğim öykü bu diye düşündüm. Hem tarihi şekillendiren, hem de bugün yaşadıklarımızla doğrudan bağlantılı bu olaylar çok uzun süre gizlenmiş. Değişime bir yerden başlamak istiyorsak, tarihimizi daha iyi anlatmalıyız.” sözleriyle belgeseli anlattı.

Tulsa’da 1921’de yaşanan olaylarda, ırkçı faşistler 300’e yakın siyahi insanı katletmişti. Irkçıların bir uçak da kullandığı katliam, geçtiğimiz yıl yayınlanan Watchmen’in de açılış sahnelerinden biriydi.