Bitmiyor, Terry Gilliam‘ın çilesi bitmek bilmiyor. Usta yönetmen 1999’dan beri sayısız kez The Man Who Killed Don Quixote filmini çekmeye çalıştı bilindiği üzere. Lakin sürekli bir sorunla (doğal afetle setin tahrip olması, finansman sıkıntısı vs) karşılaştığı için bir türlü filmini tamamlayamamıştı. Neyse ki filmini bu yıl tamamladı derken bu kez de filmin haklarıyla ilgili sorunlar ortaya çıktı. Bunu da özetlersek: Filmin eski yapımcısı Paulo Branco hakların kendisine ait olduğunu söyleyip Paris’te telif haklarıyla ilgili dava açmıştı. Dava Cannes Film Festivali’nin ilk günlerinde Gilliam’ın lehine sona ermiş, böylelikle film Cannes’da son gün gösterilebilmişti.

Bu iyi haberi mayısta Amazon Studios‘un ABD dağıtımcılığından vazgeçtiği kötü haberi takip etmişti. Bu kötü haberiyse daha da kötü bir haber takip etti: Paris’teki mahkeme tekrar toplanıp hakların Branco’ya ve onun şirketi Alfama‘ya ait olduğunu kararlaştırdı. Yani Don Quixote artık Gilliam’a ait değil. Gilliam bu film üzerinde artık söz sahibi değil. Peki ne olacak? Branco illegal bir şekilde hareket eden herkesle görüşeceğini, zararını tazmin edeceğini açıklamış. Yani yakında Gilliam, filmin yapımcılarından Kinology ve Oceans Films ve hatta Cannes Film Festivali’ne dava açılabilir. Filmin Cannes’da gösterilmesi Branco’ya göre illegaldi, zira kendisinin onayı yoktu ama mahkemenin kararı filmin festivalde gösterilebileceği yönündeydi.

Gilliam-Branco savaşı devam ettikçe film gösterime giremeyebilir. Branco önce zararını tazmin etmeye çalışacak, daha sonra dağıtımcı arayacak. Gilliam’a dönersek… Usta yönetmen, Branco’yla anlaşamadığı için filminin tanıtımlarına katılmayacaktır. Keza kanuni bir zorunluluk olmazsa oyuncu kadrosu da filmin tanıtımlarına dahil olmayabilir. Ama bunu konuşmak için henüz erken, zira filmin vizyon tarihi belli değil, bir süre daha da belli olmayacaktır. Özetle Gilliam 20 yılda ancak çekebildiği filminin haklarını yitirdi.