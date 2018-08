The Man Who Killed Don Quixote filmini çeken Terry Gilliam şu sıralar projelerini belirlemekle meşgul durumda. Gilliam birkaç ay önce sıradaki filminin Paul Auster uyarlaması Mr. Vertigo (Yükseklik Korkusu) olabileceğini belirtmişti. Gilliam bu romanı yıllar evvel Ralph Fiennes‘ın başrolünde uyarlayacağını açıklamış ama hem finansman hem de Don Quixote‘nin çekimleri nedeniyle filmi çekememişti. Şimdi bu film projesine yenileri de dahil edildi. Yazar Brian Catling bir röportajında Gilliam’ın The Vorrh üçlemesini sinemaya taşıyacağını açıkladı. Catling bu roman üçlemesinde Vorrh adlı ormanı merkeze koyuyor. Bu ormana adımını atan kişi değişiyor, kişinin hafızası da siliniyor. Fakat efsanelere göre cennet bu ormanda yer alıyor. Bu efsaneyi duyan İngiliz asker ormanı geçmeye yeltenir, olaylar gelişir.

Roman serisi tam da Gilliam’lık bir öykü anlatıyor gibi görünüyor. Bilindiği üzere Gilliam fantazya türünü seven bir yönetmen. Yönetmen bu romanları uyarlamak istiyor ama yazara göre film serisini stüdyolara satmak çok zor. Yazar, yapımcıların bir sayfalık bir özet istediklerini, daha fazla şey okumaya sabırlarının olmadığını, “bu nedir, ne işe yarar?” gibi sorular sorduklarını ama bu sorulara yanıt veremediğini belirtmiş. Yani filmi stüdyolara tanıtmak ve bütçe kapmak zor olacak. Bu yüzden bu film Gilliam’ın sıradaki filmi olmayabilir. Bu arada Gilliam’ın yıllardır rafta duran diğer projesi Defective Detective‘i Netflix için dizileştirebilir. Görüleceği üzere yönetmenin sıradaki projesi henüz netleşmedi ama en azından yönetmen şu sıralar sıradaki yapımını belirlemeye çalışıyor.