Monty Python’ın kurucularından, önemli filmlerinin yönetmeni, belgesel yapımcısı, senarist ve oyuncu Terry Jones, hayata gözlerini yumdu. 77 yaşındaki Jones, uzun süredir demansla mücadele ediyordu.

Monty Python’ın absürd stilinin mimarlarından belki de en önemlisi olan Jones, komedi ve sinema tarihine geçen esprilerin, repliklerin, sahnelerin ve şarkıların yazarıydı. Grup dağıldıktan sonra tarih eğitiminin avantajını kullanarak BBC’de olağanüstü tarih belgeselleri çeken Jones, bu konuda da birçok ödül aldı… Jones, David Bowie’nin oynadığı kült film, Labyrinth’in de senaristiydi.